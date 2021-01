Tres fechas ha jugado ya el Santos Laguna en este Clausura Guard1anes 2021. El balance en puntos es más que positivo, siete. Las formas quedan para el análisis: portería en cero gracias a Carlos Acevedo y a una mejoría total de Félix Torres, poca contundencia y generación de peligro, se ha ganado con lo justo y empatado dando tumbos y después fallando en Mazatlán. Las principales ausencias de los Guerreros están en su ataque, son esas ausencias quienes dirán si este equipo dará para más o se quedará en lo que estamos viendo que sinceramente a lo mucho va a alcanzar para igualar el torneo pasado.

La terca incertidumbre sigue y por lo visto seguirá atacando a la afición santista. Rivero jugando con la Sub-20, Brian Lozano en el limbo de una inevitable segunda operación, no entendemos porqué no ha ido al quirófano pero es un hecho que no lo podrá librar. De Ayrton Preciado pues ya me da hasta pena ajena hablar, más de un año lesionado y cuando parece estar listo siempre surge algún imprevisto, ahora lamentablemente no está contagiado de COVID-19, a la recuperación del maldito virus ojalá se una el reforzamiento de sus tibias y el descanso para librar la sobrecarga muscular que estaba a punto de darle problemas y dejarlo por enésima ocasión fuera de las convocatorias del Profe Almada.

No quiero romper corazones pero la ilusión de la nación santista está ahora solamente en el papel, es la realidad. Está en ser optimistas con jugadores que no han jugado y que quitando a Rivero los otros dos son unas tremendas incógnitas, el Huevo Lozano sabemos de sus alcances pero no tenemos idea de cuándo podría volver y pues Ayrton pues es Ayrton, no hay nada más que agregar.

Ningún demérito quiero transmitir en esta columna a lo que está haciendo el Santos hasta el momento con un gran técnico como

lo es el Profe Almada, los siete puntos es más de lo que todos esperábamos y de lo que estaba presupuestado hasta por el aficionado más optimista, sin embargo, el Santos es un equipo al que se le tiene que exigir ser candidato a ganar algo y esa impronta que le pueden dar las ausencias está severamente en duda.

Manye Castil//@manyecasti