'Que se resguarden en su casa'

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra estable y con síntomas leves de la enfermedad por Covid-19, dio a conocer el director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra.

Indicó que como indica el protocolo epidemiológico se llevará a cabo un estudio y seguimiento de contactos, y recomendó que las personas que hayan estado en contacto con él de manera prolongada, es decir por más de 20 minutos, se resguarden en su casa e inicien un seguimiento por los próximos 14 días para ver si se desarrolla sintomatología.

El funcionario de la Secretaría de Salud confirmó el diagnóstico que se dio a conocer el propio Presidente en su cuenta de Twitter y agregó que se encuentra resguardado en su domicilio y que su salud está a cargo de un grupo de médicos especialistas coordinados por el titular de la Ssa, Jorge Alcocer Varela, quien es especialista inmunólogo.

"El Presidente se encuentra en estos momentos estable, los signos y síntomas de enfermedad son leves, es decir, que está expresando un covid leve. Se encuentra resguardado en su domicilio.

"En este momento y desde que inició con los síntomas el equipo de médicos que se predestinó y conformó para una situación como esta, se encuentra en su atención. Todos son especialistas en la materia y están siendo coordinados por el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela", dijo el director de Epidemiología.

"Este es un equipo multidisciplinario de especialistas que estarán al pendiente de la salud del presidente y estarán dando un seguimiento muy puntual en toda la evolución que vaya a tener para mantenerse siempre con las mejores intervenciones disponibles en el país".

Detalló que el Presidente comenzó a presentar síntomas hoy y que fue hoy mismo cuando se le realizó la prueba de Covid-19 que confirmó la enfermedad. Bajo indicación médica, señaló, el mandatario podrá continuar atendiendo sus reuniones a través de la vía virtual.

"Va de la mano un estudio y seguimiento de contactos, dado que hoy fue confirmado e inició con los síntomas de la enfermedad, se llevará a cabo el estudio y seguimiento de contactos.

"Se recomienda resguardo domiciliario para las personas que estuvieron en contacto con él, para quienes clasifiquen, iniciar un seguimiento por los próximos 14 días para ver si se desarrolla sintomatología. Esta es una actividad epidemiológica que se realizará con el presidente", dijo.

Esta noticia dividido las opiniones en redes, especialmente porque el mandatario estuvo este fin de semana de gira de trabajo, con varios actos públicos acompañado de miembros de su gabinete y de políticos estatales.De esta manera, etiquetas tan diferentes como #fuerzapresidente, #pronta (recuperación), #karma o #irresponsable se han colocado en tendencias de Twitter.

¿Con quién tuvo contacto?

Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo contacto con media docena de secretarios de Estado, quienes no portaron cubrebocas, e incluso, no tomaron medidas de sana distancia. *El viernes por la tarde, en la casa de Alfonso Romo, su exjefe de Oficina, en Monterrey, Nuevo León, al sostener una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como es habitual, no portó cubrebocas, pero tampoco lo hizo Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), ni el propio Alfonso Romo, así como tampoco Lilia Rubio, la traductora de Presidencia. *Entre el sábado y domingo, el mandatario fue acompañado a supervisar programas de bienestar y a inaugurar cuarteles de la Guardia Nacional por el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de Marina y por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destaca que estos dos últimos ya habían dado positivo a coronavirus. *Lo acompañaron al mandatario Javier May, secretario de Bienestar, y la subsecretaria Ariadna Montiel; así como Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. El mandatario también sostuvo un encuentro con Clara Luz Flores, virtual candidata de Morena al gobierno de Nuevo León.