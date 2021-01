Se va el muro de la discordia

En esta semana los nuevos aires llegaron del norte de nuestro continente; tras una votación competida y polarizada, Joe Biden juró en el Capitolio como el 46.º presidente de los Estados Unidos para el periodo de cuatro años 2021-2025. Los retos no son fáciles. Estados Unidos es el país más atacado por la pandemia, al que llega Biden a lidiar con ese virus; además se le suma la crisis social y política por la polarización, patentizada con la ilegítima toma o asalto del Capitolio del pasado 6 de enero por seguidores del hoy expresidente Donald Trump. Incluso, este último no asistió a la ceremonia del cambio de poderes.

La convocatoria a la unidad fue una de las características de su discurso: "Y juntos escribiremos una historia estadounidense de esperanza, no de miedo. De unidad, no de división…". Otro de sus mensajes fue sobre los diferendos y la democracia, y señaló: "… Si todavía no están de acuerdo, que así sea. Eso es la democracia. Eso es Estados Unidos. El derecho a disentir pacíficamente, con las protecciones de nuestra república, es quizá la mayor fuerza de esta nación. Pero escúchenme claramente, el desacuerdo no debe llevar a la desunión…".

Parte de las órdenes ejecutivas que plantea el nuevo presidente para iniciar su administración, son entre otras: (1) Coronavirus, dar prioridad al ataque de la pandemia por COVID-19, el programa de test nacional, así como el uso obligatorio de cubrebocas en instalaciones federales y viajes interestatales; (2) Salud, revivir el Obamacare; (3) Inmigración, revertir los planteamientos de Trump sobre esta materia y la reunificación de las familias migrantes indocumentadas; (4) Economía, apoyar la inversión en energía limpia; (5) Política Exterior, volver a sumar las buenas relaciones, por ejemplo con la Unión Europea; (6) Medio ambiente, reincorporarse al acuerdo de París sobre el cambio climático, y (7) Racismo, reformas importantes que lleguen al sistema de justicia penal, entre otras.

Dentro del tema migratorio, propuso como Coordinadora de la Frontera Sur, a la experimentada y conocedora de nuestro México, Roberta Jacobson, quien ya fue Secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental (2012) y embajadora en México entre 2016 y 2018. Es una ciudadana convencida y promotora de la participación ciudadana, lo que ha impulsado en sus diversos cargos. Por ello será bienvenida su interlocución.

Con la llegada del nuevo mandatario de los Estados Unidos, una de sus órdenes ejecutivas fue poner fin a la construcción del muro fronterizo y, por ello, se pondrá término a la discordia que este ha traído. No más muros de división y encono entre naciones hermanas. Enhorabuena por los nuevos tiempos.

@UlrichRichterM