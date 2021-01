Las horas previas a que AMLO resultase positivo de COVID-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer este domingo que tiene COVID-19, este fin de semana, estuvo de gira en Nuevo León y San Luis Potosí sin usar cubrebocas.

En su visita de este sábado al municipio de Linares en Nuevo León, donde encabezó la Evaluación de Programas para el Bienestar en la Carretera Nacional, convivió con el gobernador, Jaime Rodríguez.

Este domingo, López Obrador participó en la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en San Luis Potosí, evento en el que estuvo acompañado del gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, además de los secretarios de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; de la Marina, Rafael Ojeda, y Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.

En ninguno de sus actos públicos el presidente de México portó cubrebocas, ya que Obrador se ha negado en distintas ocasiones a utilizarlo en público desde que comenzó la pandemia y continúa haciendo sus giras por el territorio mexicano.

El mandatario de 67 años ha recibido críticas por no poner el ejemplo sobre la prevención ante el coronavirus. En raras veces se le ha visto portando un cubrebocas a pesar de viajar constantemente.

Al comienzo de la pandemia, cuando lo cuestionaron sobre cómo estaba protegiendo a México, López Obrador sacó dos amuletos religiosos de su cartera y los mostró orgulloso.

“El escudo protector es la honestidad”, dijo en ese entonces López Obrador. “Detente enemigo, que el Corazón de Jesús está conmigo”, decía la frase en el amuleto.

En otra ocasión, el presidente mencionó que "No mentir, no robar, no traicionar" ayudan "mucho" para que no de el coronavirus.