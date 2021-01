Golpean y despojan de su ropa a un hombre en plena calle en Nueva York

El ataque ocurrió en Manhattan, Nueva York, cuando un hombre de 26 años de edad descendió de un autobús que provenía de Atlanta e inmediatamente fue perseguido y atacado por al menos una docena de personas, quienes lo alcanzaron y le propiciaron una brutal golpiza en plena calle.

Los perpetradores despojaron a la víctima de sus prendas, incluyendo su ropa interior y calzado, así como de su teléfono celular. Una vez que el ataque acabó, los sospechosos se dispersaron y huyeron de la escena en tres vehículos diferentes.

El portal New York Post informó que la víctima sufrió cuatro heridas de corte en su torso, dos en su cabeza y una en una mano a raíz del ataque. Las autoridades se encuentran investigando el incidente y difundieron el video de la agresión para pedir ayuda a la comunidad para identificar a los perpetradores.

WANTED for ROBBERY: On 1/22, at 11:30 AM, in the vicinity of Canal St & Allen St in Manhattan, a group of individuals assaulted a 26-year-old male victim and removed his cell phone, pants, underwear and shoes. Any info? Call/DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. All calls are anonymous pic.twitter.com/qcSOfZWSC4