Patrulla embiste a una multitud durante sesión clandestina de derrapes en plena calle

El incidente ocurrió en Tacoma, Washington, Estados Unidos, luego de que una patrulla policial arribó a un intersección pública para tratar de dispersar a decenas de personas que reunieron para disfrutar del espectáculo de derrapes automovilísticos pero el oficial que manejaba la patrulla terminó atropellando a un grupo de personas luego de que los asistentes comenzaron a golpear su vehículo.

Varios testigos lograron grabar el momento en el que la patrulla, la cual era una camioneta tipo SUV, aceleró hacia una pequeña multitud y varias personas fueron empujadas violentamente al piso por el vehículo, incluyendo a un hombre que fue aplastado por las llantas del pesado vehículo.

El portal CNN reportó que una persona fue trasladada a un hospital pero se desconoce su condición actual.

La administradora de la ciudad de Tacoma, Elizabeth Pauli, comentó a The News Tribune que se está investigando el incidente y el oficial responsable será suspendido.

Shocking video. A Tacoma Police officer ran over someone tonight. TPD says the officer was trying to get away after people swarmed the cruiser. The person who was hit has been taken to the hospital, we’re told the injuries are not life threatening. Video @sabeanerr7 #Q13FOX 1/2 pic.twitter.com/E4urVcw8A5