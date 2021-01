Fuera de Juego

Una semana catastrófica ha vivido la Liga MX con el tema de la pandemia, luego que Rayados y América dieran a conocer casos de coronavirus en elementos de su plantel luego de disputar el partido del pasado fin de semana.

El equipo regio fue el primero el anunciar que al menos ocho elementos del primer equipo, que vieron acción frente a las Águilas, acusaban síntomas y al realizarse la prueba PCR, arrojaron resultados positivos; más tarde, los azulcremas notificaron que Nicolás Benedetti y Guillermo Ochoa presentaron algunos inconvenientes, pero solamente el colombiano apareció con COVID19 en el mismo examen.

La duda que me surge es: si de verdad somos una liga de primer nivel, como mucho tiempo la vendió Justino Compeán, Decio de María y Enrique Bonilla, ¿Por qué es que no se realizan semanalmente pruebas para evitar contagios al por mayor en el futbol mexicano?, me parece inverosímil que no tengan un control sobre los casos activos, reactivos o aquellos que ya se han recuperado, ¿qué no decían hace algunos ayeres que estábamos para competirle a la liga española o italiana?

Monterrey y América comenzaron una guerra de declaraciones en sus comunicados, buscando a quien culpar entre los involucrados, cuando el único señalado debería ser el mismo organismo, incluso el nuevo presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, por no tener idea de nada y realizar su “gira política” en las instalaciones de los clubes, donde al parecer no se lleva control alguno de los contagiados por coronavirus.

El señor Arriola desconoce el manejo que realizan los equipos y se mantiene al margen de la toma de decisiones porque “viene llegando”, aunque pudo interferir en casos concretos, aunque fueran institucionales, tal como es el caso de los castigos a Jonathan Rodríguez y Alan Mozo, de Cruz Azul y Pumas, respectivamente, donde ambos elementos se saltaron las normas establecidas con reuniones entre amigos, con alcohol, sin distancia social, ni cubrebocas; la liga debe intervenir dándoles castigos ejemplares para que ningún otro jugador se quiera pasar de listo por ser “futbolista”.

Aquí es donde nuevamente corroboro que nuestro futbol es meramente negocio, no importa la salud, ni de jugadores, con mucho menor razón de los aficionados, quienes ya estamos ansiosos de volver a los estadios, pero con el temor de hacerlo y “morir en el intento”; que pena para todos los que conforman la Liga MX, en la que se les nota rebasados sobre este tema de salud que nos compete a todos.

Antes de despedirme, me gustaría dedicar esta columna al técnico de Santos Laguna Femenil, Martín Pérez Padrón, quien durante la semana perdiera la vida a causa del terrible mal que aqueja a gran parte de la población, en su memoria para un gran ser humano y un luchador inagotable.

¡Hasta pronto, “Profe”!