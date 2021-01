La Columna de Rosell

Este Guard1anes 2021 en apenas dos jornadas y media ya nos entregó partidos infumables, indignos de una primera división de cualquier país.

El pasado viernes en Puebla, Xolos y la Franja al menos entretuvieron y Tijuana rompió una cadena de quince meses sin ganar de visitante.

Pero en Mazatlán el espectáculo fue lamentable, Cañoneros y Guerreros protagonizaron una interminable cadena de errores, pases equivocados, decisiones absurdas a la hora de ejecutar alguna jugada, los futbolistas se caían por doquier ya sea por alguna patada del rival o simplemente solos, víctimas de alguna contractura.

Lo rescatable en este concierto de pobreza futbolística fue la atajada de Carlos Acevedo al tiro rinconero de Mario Osuna, Carlos fue abajo y con la mano derecha levantó el balón que amenazaba meterse pegado al palo derecho.

Tomás Boy consciente de las profundas limitaciones de su equipo decidió renunciar a buscar el triunfo y cuidar el puntito.

Santos Laguna simplemente fue inepto para poder anotar un solo gol, un gol era más que suficiente ante un equipo que a pesar de jugar de local se empequeñeció conforme avanzaba el tiempo.

Otra vez Almada inició con dos laterales y un centro delantero más verdes que la cancha del Corona.

Jonathan Díaz, Ronaldo Prieto y Jesús Ocejo están muy lejos para merecer ser titulares en este equipo.

Comprendemos los continuos obstáculos que el endemoniado virus va poniéndole a Almada y a los todos los técnicos de la Liga, pero si tienes en la banca a Orrantia y a Andrade es incomprensible que te la juegues con estos chamacos que muestran una conmovedora ingenuidad a la hora de decidir una jugada trascendente.

Pero entonces, cómo entender que con estos chavos y el sumamente criticado central ecuatoriano Félix Torres, Santos haya logrado lo que nunca en su historia, tres partidos seguidos de arranque de torneo sin encajar gol (como dicen en España) o tres “Clean Sheets” (como dicen en Inglaterra) consecutivas de Carlos Acevedo.

El más reciente arranque de tres partidos casi con el arco inmaculado, fue en el Apertura 2019, los Guerreros le ganaron a Chivas 3-0, a Bravos igual 3-0 y cuando se jugaba el minuto 94 en Guadalajara, Osvaldito Martínez un exsantista anotó por el Atlas, los laguneros ganaron 2-1, pero estuvieron a segundos de tres partidos sin gol de inicio de torneo que ahora si cristalizaron con el equipo menos imaginable posible para lograrlo. En el Invierno del 96 también estuvieron cerca: 1-0 al América, 0-1 a Rayados y Morelia cayó en el Corona en la jornada tres, pero logró anotar, 2-1 terminó el partido.

En este momento siento la misma sensación que sentía con mis Steelers en la NFL, invictos durante once semanas, pero dejando siempre la sensación de ser un espejismo, un castillo en el aire que pronto se vendría abajo y así les fue, perdiendo cinco de sus últimos seis juegos.

No estoy diciendo que Santos puede caerse estrepitosamente, Almada no lo va a permitir, es un técnico muy capaz y sabe optimizar a su equipo al máximo. Sabemos que Octavio Rivero (que ya jugó en la sub 20) estará siendo el centro delantero, o si el chileno Jeraldino llega a estar a tope físicamente le peleará el puesto del nueve al charrúa, para que el joven Ocejo termine de cocinarse en juveniles y se entere que en este equipo los balones a modo escasean y hay que buscarlos no solo peleándolos en la trinchera del área, hay que moverse con inteligencia, pero eso lo seguirá aprendiendo y cuando la oportunidad se vuelva a presentar la aproveche a plenitud.

También creemos que las incorporaciones de Orrantia y Andrade no deben tardar, Santos no debe seguir apostándole con laterales tan frágiles.

Por cierto, mal partido de Juan Otero en Maza, escondido, pegado a la raya, sin comprometerse, no buscó el mano a mano nunca, también es comprensible que como ya lo midieron, le están acercando leña por kilos y el colombiano ya no es tan atrevido como en los primeros dos juegos.

El que sigue en plan ascendente es Félix Torres y al parecer está en camino de consagrarse en el futbol mexicano. Jornada cuatro contra el América en el Corona, ojalá el desgraciado virus permita que se pueda jugar.