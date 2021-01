Se suma personal sindicalizado de CAPUFE en Piedras Negras a protesta nacional

Los 15 trabajadores sindicalizados de CAPUFE que laboran en el Puente Internacional I de Piedras Negras, se sumaron a la protesta nacional que convocó su dirigencia y trabajaron bajo protesta; colocándose un letrero donde lo manifestaban

Tal y como se anuncio a nivel nacional, los trabajadores sindicalizados de Caminos y Puertos Federales (CAPUFE) que laboran en el Puente Internacional I de Piedras Negras se sumaron trabajar bajo protesta; colocándose un letrero; lo que generó gran curiosidad entre los usuarios de la citada infraestructura de comunicación internacional.

Lo anterior, atendiendo el llamado de la dirigencia nacional de trabajadores sindicalizados de CAPUFE y debido a que las autoridades federales han ignorado las peticiones y carencias que tienen, así como la poca atención a dos problemas particulares, la pandemia y la inseguridad en algunas de las casetas.

Desde este sábado, los 15 trabajadores sindicalizados de CAPUFE que laboran en el Puente Internacional número I de Piedras Negras, trabajan bajo protesta y continuarán con los carteles en su pecho hasta que las autoridades federales les pongan la atención y resuelvan las carencias que enfrentan para realizar sus actividades.

Dicha manifestación se acordó a nivel nacional y en el caso particular de la frontera de Piedras Negras con Eagle Pass, los trabajadores señalan que no se les proporciona el equipo necesario para trabajar en medio de la pandemia del Coronavirus; pues no reciben guantes y en algunos casos reportan que no reciben cubrebocas y tienen que adquirirlos con sus propios recursos.