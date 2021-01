AMLO desayuna con candidata de Morena a gobierno de Nuevo León

Este sábado por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador desayunó con Clara Luz Flores, virtual candidata de Morena, al gobierno de Nuevo León.

En su cuenta de Twitter, la alcaldesa de Escobedo con licencia difundió una fotografía con el Ejecutivo federal y donde aseguró que fue un desayunó "amable y constructivo".

"En un desayuno amable y constructivo. #sábado #Andrés Manuel López Obrador", escribió en la red social.

Es la primera vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con un candidato a gobernador por parte de su partido para las elecciones de junio próximo.

El pasado 29 de diciembre, al ser cuestionado si la coalición entre Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) comparte ideales, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que no se quiere meter en eso, además que no le corresponde.

"No me meto en eso, he hablado de cómo, al final de cuentas, los partidos que dominaron en el país durante mucho tiempo, tenían dueño. Hay un grupo, sigue existiendo, menguado, no en lo económico sino en lo político, porque eran los que mandaban y ya no sucede así en el país".

El 13 de diciembre, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, informó que la alcaldesa de Escobedo sería la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, pues aseguró que Clara Luz Flores fue la mejor posicionada en la encuesta.

"La mejor posicionada es Clara Luz Flores, alcaldesa de Escobedo, Nuevo León. Una mujer que se decidió a participar en el movimiento e inscribirse a la encuesta", dijo.