Las trece películas más influyentes del siglo XXI

Hay películas que dejan una huella tan importante en la historia y la cultura popular que pasan a ser referente eje del cine, de su época, de su género cinematográfico y del mundo. Historias que impactan entre la población y el cómo vive su presente o la forma de ver y hacer cine, entre muchas cosas más.

Cintas que seguirán dando de qué hablar con el paso de los años, estas son algunas de las películas más influyentes de lo que va del siglo XXI.

Avatar (2009)

Taquillera, revolucionaria con sus efectos especiales y significativa para su generación, la trascendencia de la cinta es más por su trabajo audiovisual que por su historia, pero resuena.

Black Panther (2018)

De todas las películas de superhéroes que hay, de todas las películas Marvel que se han estrenado, si hay una que marcó a tantos grupos tan diversos es ésta, un relato sobre minorías, fuerza y coraje.

Borat (2007)

El falso documental que llegó como otra simple comedia y trascendió no sólo por su irreverencia, sino por la manera como la utiliza para hacer una crítica social mordaz, burlona pero atinada.

Casino Royale (2006)

El universo del agente 007, James Bond, no había tenido tanta fuerza desde hace años. En esta nueva etapa las historias dejan su lado caricaturesco para retomar la energía de espías que la caracteriza.

Her (2013)

Analítica sobre temas actuales, inteligencia artificial, contacto humano, dependencia tecnológica o aislamiento, invita a preguntarse sobre la humanidad, a través de un relato impecable en pantalla.

Get out (2017)

Terror y suspenso inteligentes que demostraron muchas cosas relevantes con su propuesta: que la calidad no se pelea con la innovación y que el simbolismo crítico puede ser atinado en toda cinta.

Mad Max: Fury Road (2015)

Retomó una franquicia que parecía apagada y la supo revitalizar con maestría, pero además, la cinta cumplió con entretener al mismo tiempo que planteó ideas actuales y críticas sobre ser un ‘héroe’.

Parasite (2019)

Fantástica en su crítica a la sociedad moderna, las apariencias, la opulencia y la división de clases sociales, no sólo es intrigante, recordó a la gente que el buen cine puede venir de todas partes.

Roma (2018)

Para cada persona o grupo es trascendente por diferentes razones, como su camino de Netflix hacia el Oscar, su estilo y acabado en realización o la historia de vida del México pasado que aborda.

The Dark Knight (2008)

No sólo tiene un contenido muy relevante que platea preguntas éticas importantes para la sociedad, sino que su realización es casi perfecta, de actuaciones a secuencias de acción, dirección y demás.

The Lord of the Rings (2001-2003)

La trilogía es un punto clave en la historia del cine moderno, por el libro del que parte, la épica realización y todo lo que significó hacerla, el fenómeno cultural que le rodea o lo mucho que aportó.

The Passion of the Christ (2004)

Es una celebración que honra, recrea, interpreta y reflexiona sobre un pasado significativo para la humanidad, se sea creyente religioso o no. No tiene comparación, haya gustado o no.

The Social Network (2010)

Cada detalle parece hablarle al espectador de una forma tan intrigante como reflexiva, abriendo el debate hacia la tecnología, las redes sociales, las relaciones humanas, el poder y mucho más.