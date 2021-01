De sociales...

Hola, Hola... Continuemos con los protocolos de sanidad ante el COVID. No bajemos la guardia.

En la región más transparente, el pasado jueves 7, inició una vuelta más, al Astro Rey, el gratamente recordado por su gran desempeño, el exgobernador de Durango, Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez, y lo celebró en compañía de su esposa, Arminda Soria de Mayagoitia. Recibió múltiples felicitaciones, a través de todos los medios cibernéticos, tan de moda en estos tiempos, de familiares y amistades, muy en especial, de quienes tuvimos el gusto de tratarlo cuando radicó en Durango y ni se diga, por su destacada participación al frente del Instituto Politécnico Nacional, en donde actualmente continúa. ¡Felicidades! Y que siga disfrutando de su fructífera vida.

Luis Humberto Becerra Coronel y Nurita Murra de Becerra, están de plácemes, ya que el pasado mes, recibieron la llegada de su primogénita. Comparten está alegría, sus abuelos Eduardo Murra Marcos y Nuria Farrus de Murra, así como hasta al bello puerto de Mazatlán, Tita Coronel de Becerra y Humberto Becerra Batista, lugar donde ellos radican. Los cuatro se encuentran orgullosos como pavorreales. En fecha cercana, la pequeña será llevada a recibir las aguas del Río Jordán y le darán por nombre a la nueva cristiana, Amaya.

Ya se encuentra en la casa del Creador, la estimada y fina dama, Doña Enriqueta Reed Gil viuda de Murra, externo mis condolencias a las familias Murra Reed, Murra Papadopulos, Bonilla Murra, Murra Beltrán, nietos, bisnietos y demás familiares. Siempre estará presente por su belleza física y espiritual, su trato amable y calidad humana. Me uno en oración a todos ellos, por su eterno descanso y que reciban la fortaleza en su ausencia.

Y hoy, desde muy temprano está siendo objeto de múltiples muestras de cariño, congratulaciones y ni que decir de flores y regalos, la guapa Maribel Barrera de Murra, todo esto, con motivo de su descuentaños, los parabienes iniciaron por parte de su esposo Eduardo Murra Farrus, sus hijos Elías, Isabel y Abraham, así como de diversos amigos, familia y de los variados grupos a los que Maribel pertenece, entre ellos, el nuestro, Amigas Escritoras, Tinto de Verano.

Culminó su misión en la tierra, el pasado miércoles 20, el estimado caballero, Don Jesús Martín González, vaya mi sincera condolencia a la familia Martín Sarabia, en especial a Gerardo. Don Jesús, fue pilar y gran ejemplo para toda su familia, donde sus hijos han sido destacados y queridos en su entorno. Que Dios Padre en su infinita bondad, les conforte en su partida. Oración y descanse en paz.

Saludos a mis amigos, Licha Garagarza de Madero y Chepo Madero Acuña, con mi cariño y afecto, que dentro de esta época de confinamiento, han estado muy activos comunicándose con la familia y amigos por la maravilla del ZOOM o VIDEOLLAMADA.

No se pierda la transmisión en vivo por Facebook y Youtube, la celebración eucarística, de Casa Iñigo, todos los domingos en punto de las 12:30 hrs. Informes al teléfono 871-712-87-12.

Los vocablos, fulano, zutano, mangano y perengano, tan usados en nuestro idioma… sé que les encantara conocer sus orígenes: Estas palabras se emplean para aludir a alguien cuyo nombre se ignora o no se quiere mencionar. Usadas en español desde los tiempos de Gonzalo de Berceo, en el siglo XIII, provienen del árabe fulán, que significaba “cualquier” “cualquiera”. En su obra Milagros de Nuestra Sennora, Berceo dijo, en su español medieval, que escribía “por alma de un monje de fulana mongía”. También las uso con ese sentido el rey Alfonso X el Sabio, en las Partidas, en las que dice “descomulga a fulano ome”. El primer registro en castellano aparece en el Fuero de Avilés, en 1155, mientras que en lengua portuguesa solo se observan en el siglo XVI, reconociéndolo como proveniente del español y no del árabe. En los textos peninsulares, fulano, zutano, mangano y perengano, suelen escribirse con minúscula inicial; en cambio, en textos hispanoamericanos, es muy frecuente verlas con mayúscula. Se suele decir fulano, mengano, zutano y perengano, para aludir a varias personas cuyos nombres no se conocen o no se quieren pronunciar. Mengano proviene del árabe man kan “quien sea”, y zutano, del español citano, derivado del latín scitanus “sabido”.

Continua ofreciendo sus interesantes cursos y eventos culturales online, debido a la pandemia, la UNAM~San Antonio, que dentro del 35° aniversario luctuoso del prestigiado escritor mexicano, de talla internacional Juan Rulfo, invita a disfrutar del documental Juan Rulfo por sí mismo, un programa que exploran las facetas de Juan Rulfo como escritor y como fotógrafo, creado a partir de las cartas que le envía a su esposa Clara, cuando eran novios. El autor del libro de cuentos El Llano en llamas (1953) y de la novela Pedro Páramo (1955), dos obras maestras de la literatura universal, falleció el 7 de enero de 1986, a los 67 años de edad. No se lo pierda, se lo recomiendo, puede ingresar a https://www.youtube.com/watch?v=i4_pG5jCA8k&feature=youtu.be. Además puede seguir la agenda de sus eventos académico~culturales a través de Facebook UNAM San Antonio. Agradezco sus comentarios a [email protected]

Sabía usted que…?

Continuando con Agustín de Iturbide… El capitán Manuel Díaz de Lamadrid, partió de Teloloapan con las órdenes de reunirse con el brigadier Pedro Celestino Negrete para solicitar su cooperación. El capitán Francisco Quintanilla salió hacia Valladolid y

Guanajuato con la misma misión de contactar con el coronel Quintanar, con el coronel Anastasio Bustamante y con el teniente coronel Luis Cortázar. Por su parte, Iturbide se reunió en Sultepec con el teniente coronel Miguel Torres. En Veracruz, los diputados que estaban dispuestos a viajar al Congreso de España, se enteraron por Juan Gómez Navarrete —representante de Michoacán e íntimo amigo de Iturbide— del plan que se iba a proclamar, pero la mayor parte de ellos vio con desconfianza la noticia. El 13 de febrero, casi todos ellosse embarcaron en la fragata Pronta, a excepción de Zozaya, González Angulo y Cantarines, representantes de Guanajuato, Puebla y Oaxaca. Continuará… Hasta la próxima y recuerda… Vive como si no fueras a tener mañana. Y aprende, como si fueras a vivir siempre.