Nos leemos de nuevo como cada semana aquí en Corner Pub, estamos a las puertas de las finales de conferencia de la NFL después de una emocionante ronda de juegos divisionales cumpliéndose los pronósticos de la semana pasada y este domingo nos deja duelos vibrantes. Una semana de incertidumbre para los Chiefs, después de que Pat Mahomes tuvo que entrar al protocolo de conmoción luego de una tremenda tacleada de Mack Wilson, que de una manera extraña derribó y terminó estrellando contra el suelo alhombre de los 500 millones.

Con agujas estuvo la duda de que Mahomes estuviera en la final, sin embargo, fue el jueves cuando empezó a liberarse la información de que había pasado las pruebas y había superado el protocolo, por lo que estará como titular este domingo. Kansas City recibe a los Bills, que aplastaron a Baltimore y con ello demostraron que son un equipo de tremenda calidad, que viene disfrazado del “caballo negro” y no dudemos en que venga una sorpresa, si la defensa se comporta a la altura, Buffalo tiene posibilidades de hacer una gesta histórica y buscar su boleto al Super Bowl. La confianza de la ofensiva y el liderazgo de Josh Allen es algo de temer, cuando se enfoca y todo engrana a la perfección no hay quien lo pare. Por el otro lado tenemos en la Nacional a dos tremendos quarterbacks veteranos, futuros integrantes del Salón de la Fama. Ambos con un conocimiento de este deporte como pocos, igual de explosivos y con una lectura impecable, es el duelo de Aaron Rodgers contra Tom Brady, donde quizá la potencia del brazo es en lo único que supera el de los Packers. Tampa Bay armó un equipo con sus piezas exactas, un espectacular cuerpo de receptores liderado por Evans, que se acompaña de Gronk, Godwin, Brate y el rescatado Antonio Brown. Por tierra está Fournette apoyado por Jones, con esa descripción asusta e impone.

Del otro lado el equipo con mejor forma en la liga, los Packers, que tienen la fórmula perfecta que se mezcla con Rodgers-Adams-Jones, lo que convierte a Green Bay en el favorito. Además, agregamos armas que se esconden entre las líneas, pero son igual de explosivas, como son Lazard y Tonyan en el aire, y el complemento por tierra es Jamal Williams.

De pronóstico reservado el apostarle a uno de estos dos en la Nacional, creo que será un partido muy cerrado. Por un lado, Aaron en pleno y sin errores no tendría rival, pero enfrente tienes a Brady, un tipo que es un líder y es capaz de convencer a sus jugadores de que no solo están para llegar al Super Bowl, sino para ganarlo en su propia casa, una tremenda motivación. Así que nos espera un domingo de época, dos juegos que no muestran mucha diferencia entrelos rivales y que traerá horas de emoción para todos los amantes de este deporte. Para mi, avanzarán los Packers, que congelarán a Tampa, y los Bills que darán la sorpresa de eliminar a los Chiefs.

Así que en el Super Bowl LV tendremos a Green Bay vs. Buffalo. Nos leemos vía Twitter en @Hiram_07 o directo en mi correo electrónico recibo sus mensajes. Excelente fin de semana y nos vemos la próxima.

Hiram Alcalá//[email protected]