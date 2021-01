La historia del toreo mexicano tiene en el nombre y el recuerdo del Maestro Rodolfo Gaona a un gran referente, su nombre resalta en la historia nacional y de España en donde ocupaba sitios de privilegio en los carteles al lado de Fuentes, “Gallito” y Belmonte, primeras figuras de la época, su elegancia lo hizo merecedor de el sobrenombre de “El Petronio de los ruedo”, deja para el recuerdo de tardes de gloria y de momentos escritos con su entrega y valor como el famoso par de Pamplona y en este día en especial de la ejecución del lance de la “Gaonera”, que en un día como hoy fue ejecutado por primera vez por él leonés en El Toreo de la Condesa, han pasado 111 años de esa fecha y los matadores continúan ejecutando este hermoso lance, muchos de ellos haciendo una interpretación especial como José Tomás y Andrés Roca Rey, son pocas estas líneas para dimensionar la trascendencia del Maestro, pero se que mi abuelo donde se encuentre estará feliz de saber que su figura, su paisano, sigue vigente en el recuerdo de la afición.

CURRO RIVERA

Hoy recuerdo en su aniversario luctuoso al maestro Curro Rivera a 20 años de su partida, el Maestro tomó su alternativa en la entonces Plaza de Toros Torreón dentro de los festejos de la Feria del Algodón y de la Uva de 1968 ante una lluvia menuda y pertinaz que duró por varios días y que ocasionaría la histórica inundación de nuestras ciudades, curiosamente su última tarde torera fue en un festival a beneficio en nuestra plaza, en la que siempre fue muy querido y arropado por la afición.

OCIOSO

La posición de la alcaldesa de Puebla de los Ángeles en pleno problema mundial de salud y en situación electoral ha despertado una seria respuesta por los aficionados taurinos no solo de la bella Puebla, también de los aficionados de la república y de otros países en que existe gusto por la tauromaquia.

Resulta una afrenta a la libertad de gustos y preferencias de la que todo ciudadano debe gozar, si bien hay obligaciones también hay derechos, lo que ha irritado a un buen sector es el manejo amañado de una votación que por fortuna no ocurrió, respetamos a quienes no gusten de esta afición, resulta ocioso comparar y mencionar quien si y quien no se pronuncia en relación a la

fiesta, muchos personajes han mostrado su aceptación y otros más su rechazo aunque estos últimos en muchos de los casos han resultado exhibidos.

Los tiempos sanitarios que estamos viviendo exigen una atención especial, ante la incontrolable pandemia hoy más que nunca es tiempo de apoyo para las acciones de salud, hagan a un lado colores y tendencias de todo tipo y unamos esfuerzos, no es momento de tomar una supuesta postura de protección animal en beneficio personal cuando los tiempos son electorales.

Por otra parte, se hizo el anuncio oficial de la suspensión de la Feria Nacional de San Marcos por segundo año consecutivo, las medidas de control y prevención ante la pandemia han obligado a una nueva cancelación de la feria taurina más importante de América.

LA ANÉCDOTA

En definitiva, las plazas de toros son un termómetro exacto de los sentimientos y opiniones del pueblo, correctas o no, muchos políticos en pleno ejercicio del poder se han arrimado asistiendo a los tendidos, recuerdo en alguna ocasión al presidente López Portillo quien asistió a una corrida en que se festejaba el día del ejército, el mandatario guardaba un enorme parecido con el padre del matador Jorge Gutiérrez que ese día se encontraba en los tendidos de la Plaza México para ver torear a su hijo, el presidente en un momento de la tarde dejo su lugar para ir a encontrarse con su “doble” ante el aplauso de la concurrencia, obviamente a favor, no contaba con la presencia de un colado que de uno de los tendidos lejanos soltó el grito con típico acento capitalino de “vente el domingo a ver cómo te va”

LAS EFEMÉRIDES

Un día como hoy de 1910 el Maestro Rodolfo Gaona ejecuta por primavera vez su lance de “La Gaonera” en el Toreo de la Condesa con el toro “Pinalito” del Marqués de Saltillo. En 1927 la ganadería de La Punta obtiene su cartel en El Toreo de la Condesa en una tarde en la que alternaron los diestros españoles Emilio Méndez, que también se presentaba, Manuel Jiménez “Chicuelo” y Marcial Lalanda. Ha sucedido que un toro escape de la plaza, en cierta ocasión el diestro Diego Mazquiarán “Fortuna” dio muerte ha un toro desmandado en una de las calles del centro de Madrid. En 1944 en EL Toreo de la Condesa en una tarde en que alternó con el Maestro Silverio Pérez y el leonés Antonio Velázquez, “El Berrendito de San Juan” Luis Procuna corta las orejas y el rabo en dramática faena a “Meloncito” de Piedras Negras tras ser herido gravemente y permanecer en el ruedo. En 1949 Manuel Capetillo corta el rabo a “Avellano” de San Mateo en la Plaza México, en 1955 el español Emilio Ortuño “Jumillano” confirma en la México de manos de Curro Ortega y llevando como testigo a Miguel Ángel García con el toro “Gatito” de Tequisquiapan, en 1977 nace el matador poblano José Rubén Arroyo, en 1992 fallece el popular mozo de espadas y sastre taurino Rafael Bobadilla “El Maestrito”. En 2001 durante una tienta en Ojuelos, Jalisco fallece el Maestro Francisco Martin Rivera Agüero “Curro Cumbre” Curro Rivera cuando se preparaba para reaparecer en los ruedos. ¡Hasta la próxima!

Jorge Mario Galván Zermeño