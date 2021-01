Nuestros subagentes, que se colaron en las brigadas de vacunación donde los Servidores de la Nación con credencial en mano llegan para exigir el inmunizante dizque por instrucciones del Gobierno federal, nos comentan que ya suman 71 operadores de Morena vacunados en todas las regiones de Coahuila, inmunizantes que bien podrían haberse aplicado al sufrido personal de salud, médicos, enfermeras, camilleros, paramédicos, choferes de ambulancias que cargan a los enfermos de todas las instituciones o empleados de intendencia, los que recogen los desechos de los enfermos del nefasto COVID en hospitales, pero no. Algo que omitió mencionar el "superdelegado" del Gobierno federal en la provincia, Reyes Flores Hurtado, quien trató de justificar el acto en un video que difundió a través de las inestables redes sociales y donde le tupieron por su férrea defensa de los Servidores de la Nación, quienes no trabajan con pacientes COVID ni ponen su vida en riesgo, por lo que perfectamente se habrían podido esperar.

Por cierto, como lo adelantaban los perspicaces subagentes en esta columna, resulta que como parte de la estrategia del Gobierno de la Cuarta Transformación para centralizar y sacar raja política con la vacuna, este viernes entró en vigor el acuerdo por el cual las brigadas de vacunación en todos los estados del país serán coordinadas por delegados especiales, que a su vez estarán dirigidos por la Secretaría de Salud federal. Los otros "superdelegados" serán nombrado en estos días y dirigirán la estrategia, tendrán autoridad de solicitar el apoyo de todas las autoridades, Gobierno del Estado, alcaldes y por supuesto gritarán a los cuatro vientos las "bondades" de Morena. Será pues autoridad en salud, dejando de lado a las otras instancias de Gobierno, sin importarle que se echen abajo los esquemas de coordinación y organización que ya han dado resultado.

********************

Donde tuvieron que prenderle velitas al milagroso fue en el departamento de Desarrollo Económico de Torreón, pues de un día para otro más de cinco funcionarios resultaron contagiados del temible COVID-19. Nuestros subagentes, disfrazados de papelería muerta, nos reportan que la ola de contagios viene de los funcionarios de primer nivel, sobre todo de uno que se negaba a hacerse la prueba porque se le hacía muy costosa, además de que no quería saberse enfermo; fue tanta la insistencia de sus compañeros que llegó hasta oídos de la jefaza de la Tesorería Municipal, Mayela Ramírez, quien lo "invitó" a practicársela por su propio bien y de los demás. Tras un estire y afloje, por fin el encargado de la oficina accedió, quien sí resultó positivo junto a varios compañeros de su oficina, por lo que las lenguas viperinas se cuestionaron si el terco trabajador tomaba el dióxido de cloro como presumen otros directores de la Administración zermeñista, como el jefazo de Salud, Manuel Acuña, quien en su momento llegó a promocionarlo en los diversos chats, hasta que dejó de hacerlo cuando vio que empezaron a desacreditar el polémico químico.

********************

Los subagentes disfrazados de meseros nos reportan desde la "capirucha" del sarape y el pan de pulque que durante la reunión que sostuvieron los "góbers" rebeldes… Perdón, integrantes de la Alianza Federalista reunidos en la provincia de Coahuila bajo la anfitrionía del "góber" Riquelme se puso buena la discusión respecto al trasfondo que implica el repentino anuncio del jefazo de la 4T, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que permitirá a los Gobiernos estatales y a la IP la compra de la vacuna anti-COVID. Cual manzana envenenada, los federalistas coincidieron en que a todas luces es una acción tramposa del Gobierno federal, para endosarles a los Estados la crisis por la que atraviesa el pomposamente llamado Plan Nacional de Vacunación, que al parecer está "hecho bolas". Contrastaron la postura centralista y electorera del Gobierno Federal para el manejo de la vacuna, su distribución inequitativa y lenta para que ahora de la noche a la mañana les abra la puerta, y lo vieron riesgoso, pero acordaron devolverle la copa al "preciso" diciéndole que le tomarán la palabra, pero que sea precisamente el Gobierno Federal quien les facilite el trámite para la adquisición de las vacunas ante las empresas farmacéuticas autorizadas Pfizer o AstraZeneca, o sea, pretenden un soporte jurídico para ello. Lo que no quisieron los mandamases fue irse tras "el canto de las sirenas", generar expectativas y luego pagar los costos de que se les esté ahora aventando la pelota.

Y andando por los mismos terrenos del cónclave federalista, al que solo faltó el mandamás de Nuevo León, Jaime Rodríguez "El Bronco", porque le tocó hacerle los honores a AMLO en su gira por Nuevo León, nuestros subagentes nos reportan que el que aprovechó ampliamente su papel de anfitrión fue don Miguel, quien no paró de presumir ante sus homólogos, secretarios de Salud de otras entidades y representantes empresariales de varias partes del país que estuvieron presentes lo que llamó la "Experiencia Coahuila". El tortuoso, polémico y complejo proceso de vacunación contra la fastidiosa pandemia que emprendió el Estado a nivel nacional luego vino a contaminarse con el cambio de protocolo que impuso la Federación para que de los cuarteles militares se pasaran a los 22 hospitales COVID y posteriormente la "enjaretada" que le dio con las brigadas coordinadas por los "Servidores de la Nación". Que, por cierto, en todas las imágenes aparecen los operadores de Morena… Digo, los funcionarios de la Secretaría de Bienestar, chateando tranquilamente en sus teléfonos, es decir, como el chinito: "no más milando", o estorbando a los médicos y enfermeras, porque a veces les da por ponerse a vacunar, aunque no sepan el delicado protocolo, como si estuvieran jugando.

********************

Los que de plano ya tuvieron que empezar a afinar los detalles de su plan B fueron los alcaldes panistas de la provincia de Coahuila que anhelaban ir por la doble reelección, o sea, seguir en el cargo ooootros tres años; en Torreón, Jorge Zermeño Infante; en Monclova, Alfredo Paredes; y el edil de San Juan de Sabinas, Julio Long, a quienes la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les reiteró que de plano ya no hay marcha atrás ni autoridad con la cual seguir la cadena de impugnaciones. Nuestros subagentes nos comentan que como quiera don Jorge tenía su otra veladora prendida, de manera que ya sin dudarlo se irá como candidato a diputado federal en busca de un nuevo aire para su carrera política y porque su ánimo se encuentra mejor que nunca. El edil buscará afanosamente una curul en el Congreso de la Unión que le brinde poder, representatividad y de alguna manera "blindaje" ante cualquier problemilla que pudiera "surgir" de sus enemigos políticos y derivados de su función como presidente municipal.

********************

Donde parecía que todo iba viento en popa y tenían la "mesa lista" para que los suspirantes a las candidaturas por los distritos federales en La Laguna de Coahuila salieran a hacer lo suyo era en el resucitado Partido Revolucionario Institucional, pero como en la política todo puede pasar, pues un día amanecen con un candidato y al otro se levantan con otro. Nuestros subagentes, disfrazados de despensas apiladas, nos cuentan que la carta fuerte del tricolor en La Laguna es el diputado local con licencia Shamir Fernández, quien "iba" a competir por el distrito VI contra Fernando Izaguirre o alguna candidata del PAN por definir, pero como el miedo no anda en burro, el avorazado jefazo priista que reclama como suyo el pasado triunfo electoral, Eduardo Olmos, decidió que don Shamir mejor compita por el distrito V, en lugar del desangelado Antonio Gutiérrez Jardón, a quien no le ven mucho arrastre, menos para hacerle siquiera cosquillas al alcalde panista de Torreón, Jorge Zermeño, y el que de repente se acordó de que es lagunero, el morenista Antonio Attolini, quienes estarán en la boleta por ese distrito. Por ello la apuesta es que Shamir Fernández les dé batalla a estos dos contrincantes con todo el batallón de la estructura de las lideresas que lo respaldan. Habrá que ver si tanto "movedero" no les abolla el sueño de otro carro completo.