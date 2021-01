Se tiene 'un ojo en el gato y otro al garabato', asegura Obrador

Al manifestar que se tiene "un ojo en el gato y otro al garabato", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a la par de atender la pandemia del COVID-19 también se combate la corrupción para desterrarla de México.

Al inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en este municipio, el titular del Ejecutivo federal indicó que su gobierno ya se encuentra en fase 3 de la "vacuna contra la corrupción".

"La corrupción es lo que ha dado al traste con todo y es la causa principal de la desigualdad económica, de la desigualdad social, es la causa principal de la violencia que se padece en nuestro país.

"Por eso, como se dice coloquialmente, un ojo al gato y otro al garabato, atender la pandemia del COVID y seguir combatiendo la corrupción hasta desterrarla, porque eso es lo que nos va a permitir el renacimiento de México".

En compañía del gobernador Jaime Rodríguez y de su Gabinete de Seguridad, el presidente López Obrador indicó que si no hay corrupción, el presupuesto púbico alcanza y rinde.

"A pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica, no tuvimos necesidad de recurrir a créditos. ¿Por qué? Porque no se nos cayó la recaudación. ¿Por qué no se cayó la recaudación? Porque ya no es como antes, que se condonaban los impuestos a los influyentes, que no pagaban los impuestos los de mero arriba.

"Pagaba impuesto el pueblo raso, los campesinos, los obreros, los profesionales, los integrantes de las clases medias; pero las grandes corporaciones económicas, financieras, no pagaban porque tenían mucha influencia, ellos dominaban en el gobierno y por eso se les condonaban los impuestos, miles de millones de pesos", dijo.

En este sentido, el mandatario aseguró que esto se acabó y ahora el gobierno federal tiene una recaudación suficiente, y hay finanzas públicas sanas.

"No necesitamos endeudar al país, no necesitamos decretar gasolinazos, no se necesita aumentar los impuestos si se termina con la corrupción. La corrupción hay que combatirla no sólo por razones de índole moral, sino porque es mucho, mucho, el dinero que se va por el caño de la corrupción", aseveró.