Nath Campos denuncia abuso por parte del 'youtuber' Rix

La 'influencer' mexicana Nath Campos, ha acaparado la atención en redes sociales durante este viernes tras compartir un video de 50 minutos en el que denuncia haber sido 'víctima de abuso' por parte del 'youtuber' Rix.

De acuerdo a las palabras de Nath en su video, los hechos habrían trascendido tras asistir junto con Rix y otros amigos 'youtubers' a una fiesta.

Presuntamente Rix en compañía de amigos la habrían llevado a su casa y éste se ofreció a acompañarla hasta su departamento donde al entrar el 'youtuber' se 'aprovechó' del estado de ebriedad de la joven para abusar de ella.

"Recuerdo entrar a mi departamento, a mi cuarto, quitarme mi jumper, meterme a la cama para ir a dormir y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, las piernas, no sé si estaba en shock, muy borracha, no sé qué estaba pasando y hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo", expresó Campos en su video.

Por otra parte Nath añade que en aquel tiempo no recibió el apoyo de su circulo de amigos ni de la agencia DW Management, donde laboraba junto con Rix, con quien tuvo que seguir en contacto por cuestiones de trabajo.

Las denuncias de la 'youtuber' han sido apoyadas por decenas de usuarios en redes sociales, quienes han lanzado fuertes criticas contra Rix, así como contra Luisito Comunica, recordando su 'broma del mezcal' que lo volvió blanco de polémica hace tiempo.