¿Cuál pandemia? Wuhan reabre antros y disfruta de la vida nocturna

Imágenes difundidas en redes sociales, muestran a una discoteca de la ciudad llamada 'Super Monkey', abarrotada de personas que celebran y disfrutan con música mientras bailan, pareciendo que dejan a un lado las restricciones y medidas de prevención por contagios por COVID-19.

A pesar de lo que se muestra en las imágenes, según detalla la agencia AFP, 'Super Monkey' exige a sus clientes que porten cubrebocas, además de revisar la temperatura de estos al ingresar al lugar.

Cabe destacar que desde hace unos meses Wuhan, ha registrado una considerable reducción en los casos de COVID-19, situación que les ha permitido reactivar varias actividades que se vieron interrumpidas por la pandemia.

VIDEO: Wuhan clubbers party all night.

A year after Wuhan entered the world's first coronavirus lockdown, clubbers in the Chinese city, some with cigarettes in hand and others wearing bunny ears, dance to pulsating beats at a nightclub called "Super Monkey" pic.twitter.com/MGXYVb0Qp8