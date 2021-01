La historia tras los guantes de Bernie Sanders que desataron memes en la red

Una foto de Sanders de 79 años sentado en una silla, como invitado frente al Capitolio, y acurrucado por el frío, ha dado la vuelta en las redes sociales por sus grandes manoplas de lana.

Una reportera del medio Buzzfeed explicaba en un hilo de tuits que esas prendas que han desatado el furor de los internautas fueron un regalo hace dos años de la profesora Jen Ellis, de Essex Junction (Vermont), al senador, que las ha llevado en algunas ocasiones en el pasado.

Según esta periodista, las manoplas, de tonos marrones y ocres, están hechas con lana reciclada.

Tras volverse famosos los guantes gracias a la fotografía viral de Sanders, Ellis dijo que no ha parado de recibir peticiones de gente que desea adquirir unos guantes iguales, sin embargo, por el momento asegura que no tiene más de estos a la venta, detalla CNN.

La imagen de Sanders se volvió una gran sensación en redes sociales, surgiendo diversos memes al respecto.

I want to feel this again: pic.twitter.com/trnchYAihk