Captan a ardilla ‘afilando’ sus dientes con un cuchillo

Andrea Diamond, asesora estratégica de empresas emergentes de Toronto, publicó el clip en su cuenta de Twitter el pasado 6 de enero.

En la grabación puede verse a la ardilla sentada en la valla del patio trasero de la casa agarrando la navaja. "Estaba simplemente royéndola alegremente. Quizás estaba afilando sus dientes con ella. Nunca había visto algo así antes”, comentó Andrea.

So apparently knife wielding squirrels are a thing now.... #Squirrels #Toronto #blogto pic.twitter.com/bEDpTqYcS6