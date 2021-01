Esperará AMLO a hablar de elecciones hasta que el TEPJF resuelva

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esperará que el TEPJF resuelva la impugnación que su gobierno presentó contra lo que llamó una "censura" del INE que le prohíbe hablar en sus mañaneras sobre asuntos relacionados con la democracia.

Durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo fue cuestionado por un medio de comunicación, sobre la decisión del TEPJF de revocar una resolución del Tribunal Electoral de Coahuila para permitir la doble reelección de alcaldes en esa entidad.

"No voy a opinar sobre el tema, porque andan los del INE con ganas de censurarme, quieren que no haya mañaneras o que esté limitada mi participación, que solo hable de algunos temas, que no hable de la democracia, imagínense, la democracia es sinónimo de libertad, no quieren que hable de eso, vamos a esperar a ver que resuelve el TEPJF".

El titular del Ejecutivo insistió en que se debe hablar de la democracia, de las elecciones, que sean limpias, libres, que no haya compra de votos, que no se use el presupuesto para favorecer a algún candidato o partido, que no se compran despensas, frijol con gorgojo, que no se rellenen las urnas, que no se embaracen las urnas, que no se falsifiquen, que no haya fraude, "eso es lo que quiero seguir diciendo".

"No que voten por tal partido o candidato, no, eso sería inmoral, lo que quiero es seguir transmitiendo, es que todos debemos ser guardianes de la democracia y que todos debemos propiciar que las elecciones sean limpias y libres, eso es lo que no quieren los del INE".

El presidente reclamó que la autoridad electoral le aplica "una censura abierta, descarada", además que es un atentado a la libertad.

"Quiero que se termine este tema, que el Tribunal resuelva sobre qué podemos y qué no podemos decir, si van a sostener la censura que especifiquen qué puedo decir, para que yo tenga una tarjeta en la que diga: no puede decir que las elecciones sean libres, que debe evitarse el fraude electoral, yo no sé por qué le tienen miedo a la democracia".

Señaló que en sus conferencias no se hace propaganda, en favor de un partido desde el gobierno.