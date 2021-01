Recién casados se hacen virales al aventarse en la cara su pastel de bodas

Un video subido a TikTok cuenta ya con más de dos millones de vistas y muestra el momento en que una pareja de recién casados inicia una pelea de comida entre ellos con su pastel de bodas.

El clip, ya viral, comienza con la novia tomando un pedazo de pastel y embarrándoselo en la cara a su pareja. Entonces él toma un buen trozo del postre y se lo avienta hacia ella.

Aunque la pareja se ríe de la escena en sus redes sociales y parece tomárselo con humor (la novia que subió el video escribe por ejemplo: “Un pastel nunca hirió a nadie”), la escena ha dividido opiniones en la red. "No sentimos vergüenza ante nuestros amigos y familia. Somos así y ha sido divertido para todos. Siento que usted tenga un sentido de humor diferente", escribió la recién casada en la publicación, ante comentarios negativos como: "Divorcio en el siguiente nivel"; "No es solo agresivo, sino también muy vergonzoso" o "No es un buen arranque del matrimonio".