No lo grita el cuarteto de Liverpool. Lo grita Jürgen Klopp, entrenador de los Reds, equipo que después de 68 encuentros invicto en casa, volvió a perder un partido de liga en Anfield.

La situación con el actual campeón de la Premier no es el invicto. Mientras más pase tiempo sin que pierdas, más cerca estarás de llevarte tu primera derrota. No son esos 1,369 días sin caer en tu estadio, cifra que no deja de sorprender y que, para contextualizar, hablamos de que uno de sus mejores jugadores, Sadio Mané, quien fichó por el club en 2016, conoció apenas lo que es quedarse sin sumar unidades como local, vistiendo la casaca roja.

El tema está en el gol. Ya son cuatro encuentros consecutivos sin anotar y ello ha impactado en su posición en la tabla. El último día del 2020 se iban a dormir como líderes y hoy peligran clasificarse a competición europea el próximo año. Si bien marchan cuartos, con 34 puntos, Tottenham y Everton pueden superarles fácilmente con sus juegos pendientes, mandándolos incluso hasta el séptimo puesto.

La plantilla es muy justa. Se ha visto en la defensa, y a pesar de que Jordan Henderson o Fabinho han cumplido en esa línea, el equipo se queda muy corto cuando no están (o no funcionan) Salah, Mané o Firmino. En el medio, Klopp incluso ha habilitado como interior al extremo suizo Xherdan Shaqiri, y aunque haya cumplido, como lo han hecho Thiago Alcántara o Georginio Wijnaldum, falta mandarla al fondo de las redes.

Segundo tiempo

Por otro lado, la FIFA, junto a las otras seis confederaciones (UEFA, AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL y OFC) amenazaron mediante una declaratoria a clubes y jugadores que tomen partido por una supuesta Superliga europea, que se dice, está impulsada por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y Andrea Agnelli, su homólogo de la Juventus. Esta iniciativa consistiría en que los principales equipos de Europa abandonen su liga y se centren en jugar entre ellos. Vamos, como una Champions League sin tanto relleno, generando muchos más ingresos para cada uno de ellos.

La amenaza consistiría, por ejemplo, en que un jugador de esta Superliga no podría jugar una Copa del Mundo ni con selección, ni con club. Y aunque no se mencionen, evidentemente estarían dentro los principales equipos de la Premier League, que aún teniendo el poderío económico que presumen, la pandemia también les ha pegado fuerte. Tanto, que precisamente equipos como Liverpool no logran reforzarse con futbolistas probados para determinadas posiciones.

Allá sucede algo similar a lo que pasa aquí con los mexicanos que busca Chivas. ¿De verdad Harry Maguire vale tanto? Seguramente no, pero clubes como Leicester se aprovechan de ello para venderlo a los más grandes. Así que mientras tanto, Liverpool aún está a tiempo de reforzarse en este mercado invernal, sobre todo en la primera y última línea de la cancha.

Tiempo extra

Liverpool no perdía un juego de local por Premier League desde abril de 2017, todavía estaba Coutinho con los ingleses. Eso no es lo preocupante, el tema es que los Reds suman casi 400 minutos sin marcar un gol en liga. Este domingo se enfrentan nuevamente al Manchester United, esta vez por FA Cup.

Oscar Parra Silva//[email protected]