Buen día, estimados amigos (as) golfistas de la Comarca Lagunera, espero se encuentren bien. Hace apenas unos días, el máximo circuito de golf, el PGA Tour anunciaba que a partir de este año 2021 empezará a ser más estricto con los jugadores en cuanto a su ritmo de juego (juego lento) e inclusive se dice que ya tienen una lista de los jugadores que son más lentos dentro del Tour y a los cuales les harán un seguimiento especial, inclusive mencionaron algunos tiempos que les serán otorgados a los jugadores pera realizar sus golpes (60 segundos, cuando la Regla recomienda 45 segundos), incluso, alguien ya la llamó la "Regla Bryson DeChambeau".

Recordemos que muchos jugadores del Tour se han quejado del juego lento de dicho jugador, en mi opinión, creo que ya era hora de que se hiciera algo, ya que yo no he sabido en los últimos años de alguna penalidad a un jugador del Tour por juego lento, a diferencia del Tour Europeo, que solamente el año pasado, yo en lo personal me enteré de dos casos en que sí se penalizó a dos jugadores por este tema o esta Regla. Y es que no puede ser posible que siendo tres o dos jugadores por grupo en el Tour, los tiempos sigan siendo mayores a cuatro horas y media o más en promedio de tiempo por grupo en una ronda.

Recordemos que modernización a las Reglas de 2019 en parte va dirigida a lograr reducir los tiempos de juego, además de eliminar algunos castigos injustos en algunas reglas, podríamos decir que se volvieron más humanas; otra fue cambiar algunas de ellas a los tiempos modernos del golf. Sin duda, una de las reglas que mas ha agilizado el juego es el de puttear y embocar tu bola desde el Green con la bandera puesta, algo que antes de 2019 no se podía y ahora con la pandemia, en muchas competencias ni si quiera se puede quitar la bandera, lo que lo hace todavía más ágil, esto lo vemos mucho nosotros en la Gira Infantil y Juvenil, donde se juega con esta regla, pero si todos los jugadores siguiéramos lo que nos dice la Regla 5.6: "Un jugador debería prepararse con antelación para su siguiente golpe y estar listo para jugar cuando es su turno", créanme que siguiendo este principio todos los jugadores podríamos disminuir considerablemente los tiempos de una ronda.

Es realmente desesperante ver cómo algunos jugadores empiezan a preparar su golpe hasta que es su turno de juego, esto lo vemos mucho sobre el Green y en torneo, el jugador (a) empieza a ver su caída hasta que es su turno de juego, cuando lo pudo hace mientras sus compañeros (as) de juego están jugando en uno o más turnos antes que él o ella. Otra cosa que nos recomiendan las Reglas es jugar "Ready golf", esto quiere decir que si no estás jugando bajo el sistema de Match Play (por hoyos, ya que bajo este sistema sí tienes que respetar el turno de juego), puedes jugar antes que otro jugador de quien es el turno, siempre y cuando lo hagas de manera segura (sin poner en riesgo a tus compañeros de juego o a ti mismo) y sin molestar a tus demás compañeros de juego.

Con estos sencillos consejos, si todos y todas los siguiéramos realmente, bajaríamos por muchos minutos los tiempos de las rondas, sobre todo en los torneos, espero y en realidad el PGA Tour empiece estas acciones sobre los jugadores, ya que servirán como ejemplo para muchos otros jugadores que ven los torneos del Tour. Nosotros como oficiales de Reglas en la Gira Infantil y Juvenil, lo que hacemos es que hablamos con el profesor, entrenador o coach de un jugador (a) para que posterior al evento hablen con su jugador (a) para ver de qué manera pueden reducir el tiempo en el que éste ejecute su golpe, un ejemplo podría ser acortar la rutina previa al golpe del jugador (a).

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el Golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la medidas de Prevención y Protocolos del campo o club donde juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.

Alberto González Margain//[email protected]