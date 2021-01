Estadios seguirán cerrados en Coahuila: Riquelme

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, informó que los estadios permanecerán cerrados, ya que la pandemia sigue activa y con una transmisión acelerada en la entidad.

De acuerdo al Gobierno federal, Coahuila se mantiene en rojo en el semáforo epidemiológico, establecido para medir la intensidad de la pandemia.

Ante esta situación, el mandatario indicó que no se está listo para tener eventos de esta magnitud, ya que se tienen brotes de COVID las en regiones de Coahuila.

"En Coahuila todavía no. Los estadios donde manejamos el ámbito profesional que es el del Santos Laguna y los otros tres estadios de béisbol no, todavía no estamos en condiciones de poder reaperturar eventos masivos", dijo en rueda de prensa.

El gobernador indicó que hay un promedio de 200 camas de ocupación en la región Sureste y Laguna, mientras que en Monclova se tiene un promedio de 90 a 100 camas.

"Nuestro deseo es que lo más pronto posible pueda regresar la afición. Seguimos en semáforo rojo, aunque no implica las restricciones generales, pero tampoco vamos a arriesgar ahora que tenemos un alto número de contagios", explicó Riquelme Solís.

El ritmo de contagios en la entidad ha superado la barrera de los 300 casos diarios.

"No nos conviene reapertura más eventos o lugares de convivencia o extender horarios. Por el contrario en la carbonífera se ha restringido horarios. No veo viable que de momento regresemos a los estadios. Veo un potencial riesgo, pero de momento no regresan los estados".

