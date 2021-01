La libre escritura de Pilar Quintana

Para Pilar Quintana, escribir es un acto de libertad, le permite escapar del mundo y dirigirse a ese espacio donde fluyen las ideas.

El momento idóneo para este ejercicio se suscita en los lugares menos inesperados. Pilar puede ir caminando y, si la inspiración le aborda, debe parar todo y comenzar a teclear, a cuajar el sentimiento. Incluso, la escritura es capaz de quitarle el sueño, percibe esa acción como algo natural, como el transcurrir de la historia.

Todo principio tiene un final. En el caso de Pilar Quintana, el punto definitivo debe redactarse cuando se tiene la seguridad de que aquello que se quería contar, ya se ha escrito.

PERFIL

Pilar Quintana nació en Cali, Colombia, en 1972. Es comunicóloga por la Universidad Javeriana de Bogotá. y tras graduarse, fue guionista en televisión y redactora en publicidad. Pero un día hizo maletas y se dedicó a viajar por el mundo durante tres años.

Cosquillas en la lengua, su primera novela, fue publicada en 2003 por Editorial Planeta. Desde entonces ha sido acreedora a varios premios y reconocimientos.

En 2007 obtuvo el Premio Mar de Letras por su novela Coleccionistas de polvos raros. En 2018 fue reconocida con el IV Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana por su novela La Perra. Finalmente, el día de ayer fue acreedora al Premio Alfaguara 2021 por su obra Los abismos, la cual se publicará el próximo 25 de marzo.

OBRA GANADORA

La organización del Premio Alfaguara compartió que, para la edición 2021, recibieron dos mil 428 manuscritos, tanto en formato físico como en digital. De estos, mil 293 han sido remitidos desde España, 429 desde Argentina, 259 desde México, 187 desde Colombia, 74 desde Estados Unidos, 73 desde Chile, 88 desde Perú y 35 desde Uruguay.

La ceremonia de premiación se realizó el día de ayer de manera virtual. Ahí se notificó que Los abismos de Pilar Quintana había sido la obra ganadora.

Cabe señalar que el Premio Alfaguara 2021 consta de 175 mil dólares (tres millones 455 mil 221 pesos) y la publicación de la obra.

En un enlace virtual, la escritora colombiana se mostró emocionada y firme en las convicciones que la orillaron a escribir.

"A mí me decían: '¡De eso no se habla!' y literalmente me tapaban la boca y me salían letreros. Creo que eso ha sido lo que he hecho toda mi vida. Es poner en palabras lo que estaba vedado que dijera, porque estaba mal visto, porque era de mal gusto, porque una mujer no decía esas cosas, porque una madre no se comporta así".

La literatura ha sido su refugio, su resguardo, el lugar donde ha podido ser ella misma en un acto de libertad.

Los abismos tiene a Claudia como protagonista, una niña que contempla con agudeza y sensibilidad, de índole extraordinaria, el conflictivo matrimonio de sus padres. El personaje intenta construir la realidad que la rodea, conjeturando, adivinando, interpretando aquello que no se dice o que se dice a medias.

Desde ese punto de la infancia, la inocencia empieza a menguar; suegre la sospecha de que quizá no fue deseada y que su madre, si hubiera podido elegir, quizá no hubiera decidido serlo.

"Creo que soy una escritora que usa la imaginación, claro, pero mi fuente directa es la experiencia. Crecí en Cali, que es una ciudad grande, pero muchos barrios de Cali tienen un aire con mucha naturaleza, con serva y árboles inmensos. Yo creo que para mí siempre fue muy importante la naturaleza, como que crecí en medio de ella. En nuestro departamento, en Cali, le decíamos 'La Selva', porque era completamente lleno de mata y ahora yo de adulta tengo un apartamento también lleno de plantas. Entonces, creo que ese apartamento siempre fue para mí un escenario. Ahí pasé muchos años de mi día y sabía que algún día iba a encontrar una historia que narrar y ubicarla en ese departamento que se llama La Selva".

En su obra, Quintana tiene al diálogo como fundamento, un pilar, como su nombre. Trata de trabajarlos de manera natural.

"En esta novela tuve un reto especial: la narradora puede que sea una adulta, pero está contada desde el punto de vista de una niña. Y los niños entienden todo a su alrededor, pero no lo entienden como nosotros. A veces no son capaces de ponerlo en palabras, a pesar de que saben lo que está pasando. Tuve que dedicarle mucho trabajo a esa parte".

Por último, en referencia al título del libro, la escritora mencionó que aún le quedan muchos abismos literarios en los que asomarse.