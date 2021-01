Cuestiona Sabina Berman a gobierno sobre plan de vacunación contra COVID

La periodista y escritora, Sabina Berman, cuestionó en redes sociales el plan de vacunación contra COVID-19 del Gobierno Federal, pues expresó que nadie responde sobre las listas y fechas de inmunización.

A través de Twitter, la también columnista señaló que hasta el día de hoy no se ha publicado el plan de vacunación, así como listas y fechas, "¿Qué diablos?" se preguntó.

"21 de enero. No se publica el plan de vacunación. No hay listas. No hay fechas. Se pregunta a funcionarios. Nadie sabe.", fue parte del mensaje de Berman.

A pesar de que el Gobierno Federal informó que la estrategia de vacunación prevé cinco etapas en las que se distribuirán las poblaciones a ser vacunadas, no ha especificado fechas precisas en las que cada sector de la población recibirá la vacuna contra COVID-19.

Cabe recordar que luego de ser vacunado personal médico del sector salud que se encuentran en la primera línea de atención, así como de servidores de la nación, este miércoles en los cuatro centros de vacunación instalados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en sus instalaciones de la Ciudad de México inició la aplicación de vacunas contra COVID-19 a personal de salud de hospitales privados.

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que se suministran 5 mil 130 vacunas a trabajadoras y trabajadores de primera línea de atención.