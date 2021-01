Así disfruta Donald Trump su primer día como expresidente de EUA

Siempre se ha conocido que uno de los pasatiempos favoritos del exmandatario es jugar golf y que durante su tiempo en la presidencia sus vacaciones las pasaba siempre en alguno de sus destinos turísticos en Florida o Nueva Jersey.

Esta mañana, Trump fue captado en Mar-a-Lago en Palm Beach disfrutando de una sesión en solitario luciendo su conocida gorra roja con el mensaje 'Make America Great Again'.

Former President Trump golfs on first full day out of office pic.twitter.com/z1G3GZDWPZ