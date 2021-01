Tarda pareja 21 horas en conseguir un tanque de oxígeno en San Luis Potosí

Jessica Lara y su prometido se tardaron 21 horas en encontrar un tanque para almacenar oxígeno, pues la madre de él está enferma de coronavirus.

Lara, de 28 años de edad y de profesión abogada, narró que estuvieron desde las 23:00 horas del pasado lunes 18 de enero hasta las 20:00 horas del martes 19 buscando. Comentó que el contenedor lo encontraron en Ciudad Valles, municipio que está a aproximadamente cuatro horas de la capital del estado, donde ella vive.

Teresa, suegra de Jessica, se empezó a sentir mal desde el pasado 14 de enero a causa del virus, pero fue hasta que su oxigenación estuvo en 70 cuando comenzó a tener ataques de tos muy fuertes, incluso se desmayó la noche del domingo pasado.

"La oxigenación] tiene que estar arriba de 90", señaló Lara en entrevista.

Fue un médico el que les recomendó que consiguieran un tanque de oxígeno para Teresa. En su primer intento, los familiares encontraron un contenedor muy pequeño, cuyo dueño les dijo que también lo necesitaba, por lo que tuvieron que regresarlo. Después tuvieron un concentrador de oxígeno, pero no les sirvió.

"Estuvimos buscando, publicando en Facebook, ahora sí que las redes sociales fueron las que nos ayudaron", dijo Jessica, quien también usó sus perfiles de Instagram y Twitter para encontrar el contenedor.

Fue el primo de la pareja de Jessica quien halló un tanque de 9 mil 500 litros en Ciudad Valles. El novio de la abogada y su familiar se reunieron en Rioverde, municipio que fungió como punto medio, para la entrega del contenedor.

"En un ratito sí se nos puso muy mal [mi suegra], le faltaba la oxigenación y se les volvió a desmayar […] Estaban a nada de esperar a que pasara lo peor… La señora ya no reconocía, no quería comer, obviamente, y no podía respirar por el ataque de tos, era muy, muy difícil que pudiera respirar con el concentrador porque no le ayudaba nada".

Jessica consideró que en San Luis Potosí no hay escasez de oxígeno, sino de tanques, situación que, dijo, las personas aprovechan para venderlos a precios exorbitantes. "Conseguíamos así de que 'yo tengo uno, te lo vendo', '¿en cuánto me lo vendes?', 'no pues, en 45 mil o 30 mil pesos', mientras que un tanque no te vale más de 10 mil pesos".

La potosina dijo que consideran que su suegra se contagió de COVID-19 en un mercado del municipio de Cárdenas.

Describió que Teresa empezó a sentir comezón en la garganta, sufría dolor de cabeza y tenía poco flujo nasal, después le empezaron a doler los huesos y batallaba para caminar. Posteriormente tuvo tos y dolor en los pulmones, síntomas que actualmente la aquejan.

El pasado miércoles 20 de enero se informó que la empresa Oxilife, dedicada a la venta y distribución de oxígeno medicinal en esta entidad, llamó a la población a no hacer compras de pánico o preventivas, y contribuir de esa forma a mantener estable la cobertura de alta demanda de este producto.

Esta misma empresa extendió una invitación para que las personas que cuenten con tanques de oxígeno y no los ocupen, los faciliten a aquellos que los requieren, como parte del tratamiento para superar el COVID-19.

Hasta este jueves 21 de enero, los Servicios de Salud en la entidad reportaron que van 44 mil 704 contagios y 3 mil 745 muertes a causa del coronavirus en San Luis Potosí.