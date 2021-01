ONGs reiteran petición de renuncia de titular de FGR

Los colectivos Fiscalía que Sirva, Seguridad Sin Guerra y Contra la Impunidemia, del que forman parte cientos de organizaciones sociales y activistas, rechazaron que tengan una campaña de desprestigio contra el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y volvieron a reiterar su petición de que renuncie a su cargo.

A través de un pronunciamiento titulado "Señor fiscal, nadie lo quiere linchar", los colectivos aseveraron que Gertz Manero ha tenido un "pobre y deficiente" desempeño en su puesto, no sólo por haber cerrado la investigación contra Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional señalado por presuntamente tener vínculos con el narcotráfico, sino porque no ha cumplido con la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR). "La pobre o nula investigación realizada en el caso Cienfuegos es tan solo una prueba irrefutable de que el fiscal ha abdicado a investigar o que no cuenta con los conocimientos necesarios para ejercer el cargo", señalaron los colectivos.

Agregaron que Gerz Manero también se ha negado a investigar casos documentados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, alegando falta de pruebas. "Al insistir el fiscal que requiere pruebas para llevar a cabo investigaciones eficaces, está renunciando a su mandato constitucional de investigar y está haciendo recaer esta obligación en las víctimas y la sociedad", expresaron los firmantes del pronunciamiento.

Durante esta semana, el titular de la FGR concedió entrevistas en distintos espacios informativos, donde se defendió de quienes lo han criticado por haber exonerado al general Salvador Cienfuegos. Al respecto, los colectivos dijeron: "La naturaleza y el trabajo de los colectivos Contra la Impunidemia, #FiscalíaQueSirva y #SeguridadSinGuerra no es "fregarlo" como lo asegura el fiscal sino exigir, como ciudadanos/as y personas afectadas por la violencia, que se combata realmente la impunidad".

Hace cuatro días decenas de organizaciones sociales y activistas pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que remueva de su cargo al titular de la FGR, pues consideraron que no ha defendido la autonomía de su institución al permitir la intervención del gobierno federal en el acuerdo de extradición del exsecretario Cienfuegos y la revelación del expediente en su contra. Al fiscal también lo han criticado porque próximamente el Senado de la República discutirá una serie de reformas a la Ley Orgánica de la FGR, con las que se podría abrir la puerta para que la institución se niegue a participar en tareas de búsqueda de desaparecidos.