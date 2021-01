Tras comentario sobre 'mañaneras', AMLO envía abrazo a Elena Poniatowska

Luego de que la escritora Elena Poniatowska expuso que el titular del Ejecutivo debería "parar" las conferencias mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador evadió su comentario y solo mandó un abrazo a la también periodista.

"Mandarle un abrazo a Elenita que la quiero mucho, eso es todo", dijo el mandatario en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

La autora de libros como "Tinísima" o "La Noche de Tlatelolco" comentó recientemente que le recomendará al presidente pararle con las mañaneras. "¿Acaso no se da cuenta que hay un hartazgo nacional?", cuestionó.

El presidente López Obrador -quien ha sido crítico de los medios de comunicación- expresó su admiración y deseo por ejercer el periodismo de manera profesional. "Admiro a los periodistas, es un oficio muy noble que requiere abnegación, principios e ideales, no se pudo haber hecho la Revolución Mexicana sin los periodistas… un revolucionario era al mismo tiempo periodista, son profesionales admirables, es una actividad de primer orden, la del periodismo".

"A mí me hubiese gustado ejercer el periodismo como me gusta la historia, el béisbol, hay dos casos importantes que me hacen recordar mi vida, Leonardo Padura, un escritor espléndido, de los mejores en el mundo, pero empezó jugando béisbol, quería ser beisbolista y ahora es un gran escritor". El otro caso, dijo, es el cantante René, de Calle 13. "René era segunda base, y terminó como un buen interprete en su género; a mí me gusta Calle 13".