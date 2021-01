¿'George Clinton'? AMLO cambia nombre de Bill Clinton y surgen memes

El presidente Andrés Manuel López Obrador, nuevamente se ve como protagonista de memes en redes sociales, tras cambiar el nombre del expresidente estadounidense Bill Clinton, por 'George Clinton', durante la mañanera de este jueves.

Como parte del tema sobre el muro fronterizo, el cual el nuevo presidente de Estados Unidos Joe Biden se comprometió a detener su construcción, López Obrador presentó una gráfica con los nombres de expresidentes de la Unión Americana que pusieron 'su trecho' para esto, entre ellos Bill Clinton.

Sin embargo, al parecer AMLO no se percató que la gráfica mostraba el nombre de dicho expresidente cambiado por el de 'George', situación que no pasó desapercibida por el público y que no tardó en llegar a redes sociales con memes.

La gracia de todo esto que existe un cantante estadounidense con el nombre de George Clinton, el cual está siendo arrobado por decenas de usuarios en Twitter que bromean con el 'error' de López Obrador.

- Hazte un listado con los últimos 4 presidentes de Estados Unidos. El morro becario a las 3 a.m. escribiendo George Clinton en lugar de Bill Clinton pic.twitter.com/9UxhThUtoR — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) January 21, 2021

Felicidades, a ése presidente ¿En que periodo fue porque no lo recuerdo? pic.twitter.com/pFVwUSuWSd — Don dinhijo (@dinhijo) January 21, 2021

George Clinton, al enterarse que el construyó parte del muro pic.twitter.com/YU9wBHJoGb — milMASks (@milMASks_) January 21, 2021

Este señor no entiende porque lo están arrobando tanto en México está mañana @george_clinton pic.twitter.com/xvYn9oXc3k — Alfredo (@AlfredoSpv) January 21, 2021

#PoderosoPiensoPositivo Algo de George Clinton porque fue mencionado en la mañanebria. pic.twitter.com/vnfGD1nzl6 — Trool (@valetdecoupe) January 21, 2021

George Clinton viendo toda la publicidad gratuita que está obteniendo gracias al error de un fulano en México. pic.twitter.com/Y2Gq0zgMsu — Yoru Akbal (@yoru_akbal) January 21, 2021