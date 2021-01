Sale arrastrándose del hospital tras que doctores le dijeran que fingía el dolor

Un video compartido en la red muestra a un hombre que sale arrastrándose de un hospital en Canadá luego de que los médicos sugirieran que estaba fingiendo el dolor que decía sentía en la pierna.

David Pontone, de 45 años, sale gateando del Hospital Humber River de Toronto luego de que se le diera de alta prematuramente, según CBC News. "Pensaron que estaba fingiendo porque soy bipolar", dijo Pontone sobre el incidente de 2018, pero cuyo video acaba de ser revelado.

Pontone fue diagnosticado con un trastorno nervioso que ha mantenido estable durante siete años. Al revelar su historial de salud mental, el médico ordenó una resonancia magnética y lo canalizó a un psiquiatra de guardia. El paciente se quejaba de sufrir un dolor físico agonizante, pero el psiquiatra escribió que la "ansiedad" era su síntoma más dominante, según los registros médicos obtenidos por la emisora.

Cuando la resonancia magnética no reveló ningún resultado inusual, un psiquiatra dio de alta a Pontone, lo que lo obligó a salir del hospital a gatas. “La enfermera no dejaba de decir: ¡Eres un niño grande! ¡Eres fuerte! ¡Vamos, muchacho, levántate! Yo estaba enojado. Me sentí totalmente impotente”, cuenta Pontone, que tardó unos 20 minutos en llegar a la salida, donde un guardia de seguridad lo ayudó a subir a un taxi.

Se trasladó al Toronto Western Hospital, donde un neurólogo le diagnosticó el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno en el que el sistema inmunológico de una persona ataca sus nervios.

“Le estamos fallando miserablemente a esta población. [El sistema] tiene fallas y necesitamos hacer un mejor trabajo para ver a las personas como seres humanos", dijo sobre el tema la doctora Vicky Stergiopoulos, psiquiatra y médica en jefe del Centro de Adicciones y Salud Mental en Toronto.

A su vez, la directora de enfermería del Humber River Hospital de Toronto, Vanessa Burkoski, se disculpó más tarde, y el portavoz del hospital, Joe Gorman, envió un comunicado diciendo que el hospital está "profundamente preocupado" por el incidente y que el personal involucrado "fue tratado en consecuencia".