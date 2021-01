ESTÁ ORGULLOSO

- El que los Guerreros sean reconocidos de manera individual por sus actuaciones en el arranque del Guardianes 2021, es motivo de orgullo para su técnico Guillermo Almada.

Y es que ayer, previo a la práctica vespertina de los albiverdes en el TSM, el estratega uruguayo dijo de manera virtual en la conferencia de prensa: "Nos da mucha alegría cuando los futbolistas son distinguidos en México, en un una liga muy competitiva".

Agregó que en la medida en que le vaya bien al equipo, en cada partido resaltará un jugador distinto, ya que irán variando las buenas actuaciones, porque la idea es que sean sólidos como equipo, que es lo más importante.

"Seguramente destacarán las individualidades dependiendo del funcionamiento y de la zona que sea más exigida, así que nos produce mucha alegría por todo el esfuerzo y la dedicación que tienen hacia el club" mencionó.

A EVOLUCIONAR

Dejó en claro que la precisión en el juego es algo en lo que tienen que seguir evolucionando, argumentando que en la segunda jornada no se llega nunca al cien por ciento.

"Sobre todo, por las características de los futbolistas, pienso que podemos evolucionar en nuestro juego, por más de que hay un rival enfrente y que a veces hace que cometamos errores. A pesar de que no nos han generado muchas opciones de gol, las veces que lo hicieron se encontraron a Carlos Acevedo muy atento" mencionó.

En cuanto al rival en turno, en lo que será la primera visita de los albiverdes a la Perla del Pacífico en partido oficial comentó que el Mazatlán FC tiene muy buenos futbolistas de mitad de cancha hacia arriba, así que van a tener que estar muy atentos.

"Uno de los puntos que estamos intentando mejorar es tener más precisión en el manejo y cuidado de la pelota y por ende generar un desgaste sobre el rival, algo que en definitiva hemos hecho en los partidos anteriores, debemos seguir remarcando las evoluciones para continuar creciendo como equipo".

SIGUEN LOS PROTOCOLOS

Almada se dio tiempo de hablar de los brotes de coronavirus en diferentes campamentos de los equipos de la Liga MX, indicando que en Santos Laguna están alertas, como desde la primera vez que regresaron a los entrenamientos en la pandemia en junio pasado.

"Nosotros siempre respetamos los protocolos a rajatabla, que nos da la parte sanitaria del club y del estado, por lo cual intensificamos los cuidados, sobre todo cuando viajamos", dijo.

Y es que el estratega uruguayo de los albiverdes, dejó en claro que nada hace indicar que deben relajar las medidas "así que debemos de cuidarnos a muerte".

Dejó en claro, que si hay público en las tribunas el próximo viernes en Mazatlán, él no es la persona indicada para decir si está bien autorizado o no, por lo que primeramente se debe checar el semáforo y ya dependiendo del color, se determinará.

"No tengo la información y tampoco soy la persona experta en el tema, hay quiénes deben de hablar más, quienes se dedican al tema como epidemiólogos, que es la opinión más importante más allá de la nuestra".

Y fue contundente: "A mí no me gusta vivir con miedo continuo, pero sí tener las precauciones del caso, tener las medidas sanitarias que debemos de tener, somos insistentes en cuidarnos, no solamente por nosotros, sino por el bien de nuestras familias".

Aclaró que mientras están los albiverdes reunidos, en concentraciones, entrenamientos y viajes, siempre han respetado eso, aunque en los aeropuertos es donde se exponen más, ya que hay situaciones complicadas ya que hay mucha gente y es difícil de mantener la distancia social por más que la cuiden.

Agregó que tampoco es quién, para hablar de acelerar los procesos de controles de pruebas del COVID-19 en la Liga MX "no soy la persona más indicada, me imagino que se hicieron estudios con virólogos y otros expertos, que debieron haberlo aconsejado hacerlo cada 14 días".

53 PARTIDOS de Liga MX ha dirigido Almada a Santos, con 27 triunfos, 11 empates y 15 derrotas.