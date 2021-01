Películas que parecían poco prometedoras y sorprendieron

No todas las ideas para películas en su concepto suenan interesantes, así que cuando resultan gratas sorpresas cinematográficas, a pesar de no tener mucho de entrada a su favor, la sorpresa es doble.

El cine ha dejado una vasta oferta de películas que, contra el pronóstico de la primera impresión, resultaron entretenidas.

John Wick

De inicio parecía otra película de acción protagonizada por Keanu Reeves. No se esperaba más de ella debido a esto, a ser catalogada como una cinta más encerrada dentro de su género, pero el trabajo supo presentar un mundo ficticio intrigante y darle mucha adrenalina al concepto.

Crawl

La historia de supervivencia de una joven atrapada en su casa junto a un cocodrilo, en pleno huracán, pudo salir muy mal. Afortunadamente, la producción supo comprometerse con la idea y dar al espectador exactamente lo que pedía, resultando en una experiencia digna de verse.

Rise Of The Planet Of The Apes

Luego de una franquicia excepcional pero que se fue desgastando, el remake de 2001 terminó por sepultarla. Cuando se anunció una nueva cinta, a forma no de remake, sino de reboot, la audiencia no sabía qué esperar y temía lo peor. Por suerte, el trabajo supo sacar provecho de sus partes.

Bumblebee

La saga de ‘Transformers’ en el cine nunca ha sido de lo más excitante, narrativamente hablando. Con mucha parafernalia en pantalla, las películas no ofrecían mucho más. Para esta precuela, no obstante, el detalle que se puso en la historia, para darle algo que enganchara, funcionó.

Teen Beach Movie

Disney se aventuró a una comedia romántica musical que de principio parecía algo simplona, pues emulaba, u honraba, a aquellas cintas exageradas de épocas pasadas que servían de pretexto para la música. Pero la productora aprovechó esto y construyó un relato con mucho corazón, y gustó.

Tag

La comedia parte de un sencillo tan simple que parece increíble que funcionara, un grupo de amigos que por años han mantenido un juego de niños. Ahora adultos, estas personas se reúnen para la boda de uno de ellos y todo lo que puede pasar, pasa. Pero al final, la historia tiene su lección.