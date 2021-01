Mujer es arrestada, acusada de hornear pasteles ‘sugerentes’

Previo al arresto, las fotos de los pasteles, que incluyen panqués adornados con genitales y glaseado en forma de lencería, se hicieron virales, reporta el New York Post.

El principal organismo islámico, Dar al-ifta, consideró los atrevidos postres como una ofensa al Islam, según The Guardian. "Publicar fotos de desnudos, dulces, hologramas y productos con expresiones sexuales y revelaciones caídas está legítimamente prohibido y es legalmente criminal", escribieron las autoridades en su cuenta de Facebook.

La pastelera fue liberada tras pagar una fianza de 319 dólares, 6 mil pesos, pero ha negado haber cocinado ella los postres. Las autoridades también están investigando a varias mujeres que asistieron a la fiesta de cumpleaños, así como al club deportivo que organizó el evento.

Negad El Borai, abogado de derechos humanos, desaprobó lo sucedido diciendo que el estado quería "eliminar cualquier espacio para la libertad personal en Egipto con el pretexto de salvaguardar los valores familiares egipcios".

#Egypt : The pastry chef of somewhat risque little cakes shared by group of women at the Gezira club in Cairo has reportedly been arrested- in latest social media outrage being stirred up over purported moral breach - as TikTok influencers etc have also suffered #نادي_الجزيره pic.twitter.com/7tULlxFRuD