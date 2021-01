Se buscan voluntarios para administrar una casa de huéspedes en una isla remota

Los candidatos deben hablar inglés fluido y tener visa de trabajo en caso de no provenir de la Unión Europea. Pasarán 6 meses (del 1 de abril al 1 de octubre), como responsables de la cafetería y las 4 casas de huéspedes que hay en la isla, atendiendo a los turistas y limpiando las instalaciones.

"Buscamos un dúo trabajador, responsable y confiable que tenga gran habilidad e iniciativa en las personas. Por favor, tengan en cuenta que este no es un trabajo de vacaciones. La temporada puede ponerse muy ocupada y estarán de pie la mayor parte del día", lee el anuncio.

En Great Blasket Island vivirán en un mismo dormitorio y podrán usar la cocina y baño del café. La ropa será recogida y lavada en el continente, y la comida suministrada diariamente. Pero en la isla no hay ni agua que corra ni electricidad, excepto por un enchufe para cargar celulares, detalla la emisora irlandesa RTE.

“Nuestros días se regían completamente por el clima, los elementos, el fuego y el agua... lo esperábamos así, pero fue mucho más desafiante y había muchas más partes movilizantes de lo que había previsto", comenta Eoin Boyle, una de los seleccionados en 2020.

Mientras que el anuncio no aclara ni el pago ni los días de descanso, la fecha límite para llenar el formulario de solicitud es el 22 de enero y se ha puesto un tope a la cantidad de peticiones que se recibirán, ya que el anuncio del año pasado dejó alrededor de 60 mil aspirantes.

** Job Application **

The form for the Island Caretaker position is now live on our website. A little different this year, we created a Frequently Asked Question page followed by an application form. Make sure you read all the questions and tick the check box to proceed. pic.twitter.com/dZLsENDwEo