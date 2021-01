Reporta DIF Coahuila, registro de seis mil adultos mayores

El Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tiene un registro de alrededor de seis mil adultos mayores en la entidad, a través de sus diversos programas de apoyo; censos que están listos para entregar a las autoridades federales, en caso de requerirlos para llevar a cabo el proceso de vacunación.

"No, fíjate que no. No tenemos ahorita información, nosotros tenemos listos nuestro padrón de adultos mayores, de empacadores, de damas, de adultos mayores en abandonos, un programa que inicio la señora Marcela. Tenemos áreas como el CRI, que también tenemos conocimiento de adultos mayores", dijo José Roberto Cárdenas Zavala, director general del DIF Coahuila.

El funcionario estatal se dijo listo para el momento en que el Gobierno Federal, las autoridades sanitarias o quien este manejando este tema, les soliciten esta información y hacérsela llegar inmediatamente para que ubiquen a los adultos mayores.

"Y personas con discapacidad también, porque son de riesgo, yo creo que también deben ser valorados, a lo mejor no por la edad pero por su condición de discapacidad, ser valorados en una oportunidad de ser vacunados", agrego el director general del DIF Coahuila.

Detalló que, lo único que les ha solicitado el DIF Nacional fue el padrón de organismos o sociedad civil, asilos, consideró que porque ellos o pueden salir del asilo y que, probablemente estarán en un padrón para que acudan a vacunarlos; aunque reiteró no tener esta información.