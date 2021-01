En época electoral también empiezan las "salidas de clóset" de cuanto polaco se pueda para remar adonde se les dé cobijo. El caso más reciente es el del aún regidor panista Esteban Soto, quien, resentido por no ser considerado para una diputación, decidió jurarle lealtad a su amigo el ex "hooligan" panista convertido a Morena, Luis Fernando Salazar, como lo gritó a los cuatro vientos en las inestables redes sociales, donde de un día para otro pasó de criticar a comulgar con las políticas de la 4T local. Don Esteban, quien también se desempeña como presidente de la Comisión del Agua en el Cabildo, se uniría al "Sancho Panza" de don Luis Fernando, Javier Gómez, quien llegó a la regiduría en alianza del PAN con la UDC, y así armarían un frente común con los otros tres ediles morenistas, y si le suman a los cuatro sobrevivientes del PRI, aumentaría la oposición para la Administración blanquiazul de Torreón.

Bueno, y hay una edil del agónico Movimiento Ciudadano, pero ni su representante, que es Rosa Gallegos, se acuerda de que pertenece a dicho partido. Recuerde, estimado lector, que esta "práctica" fue utilizada también por el tricolor, como cuando Martha Rodríguez y Verónica Soto dejaron al PAN para pedir cobijo donde les mejoraron el hueso. Habrá que esperar a ver cuántos cambios de tuercas se darán en este ambiente electorero.

***

Nuestros intrigosos subagentes, que a propósito del proceso electoral están al pendiente de todo lo que se mueva en torno a los "calefactos" de todos los partidos, nos reportan la intensa precampaña… Perdón, actividad, que trae el alcalde Jorge Zermeño Infante en la promoción de sus "grandes obras" que, ya en modo candidato, las anda difundiendo más que cuando inició su gestión hace tres años. La nueva es la improvisada ciclovía, que inició operaciones ayer por la tarde y se "enjaretó" nada menos que en la calzada Colón, una de las vialidades más "tronadas" vialmente de la ciudad y que ahora tendrá que funcionar solo con dos carriles en ambos sentidos del bulevar Independencia al Revolución. Y si bien es importante y necesario apostarle a la movilidad alternativa, que es tendencia mundial, los que brillaron por su ausencia fueron foros y las campañas de orientación para que los ciclistas porten cascos, reflejantes; en fin, lo necesario para su protección y la de los ciudadanos que circulan por la avenida. ¿No debieron ser acciones previas? Es pregunta. Nuestros subagentes comentan que los tiempos electorales transforman a las personas, tanto que hasta don Jorge, en su modo suspirante con ímpetu desconocido, ahora hasta secunda y respalda los dardos envenenados que le lanza el gobernador de la provincia, Miguel Riquelme, al Gobierno federal cuestionando sus políticas en torno a la vacuna contra el fastidioso COVID y el recorte de recursos federales. Claro, hay que aprovechar los reflectores antes de que se termine febrero, cuando pedirá licencia para buscar una curul en el Congreso de la Unión.

***

El que no se cansa de señalar un día sí y otro también la serie de "pifias" que se están cometiendo en el programa de distribución y manejo electoral de la vacuna Pfizer por parte del Gobierno de la Cuarta Transformación es el "góber" rijoso, epidemiólogo, virólogo y casi secretario de Salud, Miguel Riquelme, al que, para no variar, todo indica que le recortaron la cantidad de dosis de vacunas que enviarían a Coahuila. Esta semana el Gobierno federal notificó que la nueva remesa sería de 14 mil 625 dosis, 8 mil 775 para la revacunación y el resto para inmunizar al personal médico de la segunda línea anti-COVID. Pero resulta que este martes nada más llegaron unos cuantos frasquitos con 3 mil 900 vacunas. Luego de que el "góber" se le lanzó a la yugular al Gobierno federal por darle preferencia para inmunizar a los llamados "Servidores de la Nación", que son algo así como el brazo electorero de Morena, en vez de proteger al personal de salud que colabora en la segunda línea, don Miguel también criticó la decisión de AMLO de aceptar la reducción en la cantidad de vacunas para favorecer a países pobres, y le lanzó como dardo envenenado la pregunta "¿aquí no hay pobres?". Nuestros subagentes nos informan que la nueva maniobra de los morenos revela aún más el centralismo para seguir manipulando el proceso, con la designación que en estos días se hará de los nuevos 32 "superdelegados" que serán los encargados de coordinar la vacunación en la misma cantidad de estados y estarán hasta por encima de la Iglesia, la corona, por supuesto de la Sedena, de los Estados y de los Municipios. ¿También detendrán las vacunaciones clandestinas? Habrá que ver la postura del bloque de los rijosos "góbers" federalistas, que en estos días alistan su cónclave.

***

Y como no hay plazo que no se cumpla, en el calendario electoral dado a conocer por el oneroso IEC para el proceso electoral del 6 de junio, el sábado pasado acudieron ante las Comisiones de Procesos internos del "resucitado" PRI para registrar su precandidatura a las alcaldías de Torreón Román Alberto Cepeda González, y de la "capirucha" del sarape y el pan de pulque José María Fraustro Siller. Nuestros subagentes, disfrazados de maraca desafinada, nos comentaron que muy lejanos quedaron aquellos días en que, vitoreados y arropados por la "estructura", llegaban los "aspirinos" acompañados además por grupos musicales. Ahora los eventos fueron transmitidos por las inestables redes sociales y solo se hicieron acompañar por algunas autoridades y sus familias. Pese a esos efectos de la pandemia, los cercanos nos comentan que aunque encuestas van y vienen de parte de consultoras y despachos a favor de uno y otro candidato, así como los mismos errores de aquellos priistas "fifís" que manejaron en las pasadas elecciones la agenda de los candidatos, la ventaja visible que llevan los tricolores es que ya registraron a sus "cartas fuertes", que todo parece indicar van en aparente unidad en torno a un solo proyecto y bajo el control del primer priista de la provincia, en contraste con los suspirantes de Morena, que siguen sin definir a sus candidatos y se entretienen peleándose.

***

Y quien nomás no aparece luego de haber salido positivo al temido COVID es el "superdelegado" original de la 4T en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, quien desde que se quedó sin jefe de Comunicación tiene el pretexto perfecto para evitar a la incómoda prensa, sobre todo en este momento en que la decisión del Gobierno federal de vacunar a los siervos… Digo, Servidores de la Nación del programa Bienestar ha despertado dudas, críticas y cuestionamientos. Que por cierto, dicha dependencia anda en el ojo del huracán en la "capirucha" del pan de pulque por unos morenistas de corazón, quienes acusan a Flores Hurtado de haberlos corrido injustificadamente cuando llegó al poder y haber puesto a familiares y amigos en su lugar. Tanto fue el argüende que los inconformes se fueron hasta la mismísima "capirucha" del esmog para hablar con las altas esferas del Gobierno federal y acusar de nepotismo al delegado coahuilense, lo que llamó la atención de las lenguas viperinas, pues dicen que días después de la acusación le renunció su director de Comunicación, Néstor Hurtado. Así como lo lee, con el mismo apellido que Reyes, lo que hace generar el "sospechosismo" de los malpensados, sobre todo porque el apellido de los Hurtado está bien cobijado por el senador con licencia y hoy aspirante a la alcaldía de Saltillo, Armando Guadiana, quien tiene un séquito de asesores, funcionarios y operadores del mismo apellido.