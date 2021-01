La poeta coahuilense Carmen Ávila, publica nueva obra

Con un poemario que empezó a escribir en 2015, mismo que en 2019 recibiera el XII Premio Juego Florales Ramón López Velarde, la poeta coahuilense Carmen Ávila ha vuelto las páginas bajo el título de Gobelino Medieval. The Lady and the Unicorn.

La génesis del proyecto apunta a un viaje que realizó la poeta. Entonces estudiaba un doctorado y cruzó el Atlántico para aterrizar en París, Francia. En esa urbe acudió al Museo Nacional de la Edad Media y se encontró frente a los seis tapices flamencos de La Dama y el Unicornio, donde cada uno abordaba un sentido del ser humano, y se anexaba otro como el sentido desconocido. "En parte me identifiqué con los tapices, porque muchos de ellos fueron tejidos por mujeres, y la protagonista, en realidad, es una doncella y el unicornio es el motivo de los tapices. El unicornio es, en cierta medida, todo lo que representaba en la edad media: lo imposible, como que el unicornio era el amor, incluso el sexo. Quise hacer el juego de la trovadora medieval, pero trasladada a esta época, que fuera una trovadora moderna". En Gobelino Medieval, el erotismo aparece como un recuerdo, donde Ávila conoció en París a su actual marido. Aquí el amor y el deseo también se asoman entre las líneas, porque como lo mencionó en una anterior entrevista con esta casa editora: su poesía siempre viene de la experiencia. "El viaje me ha inspirado bastante. Los viajes siempre han formado parte de mi obra, porque soy una aficionada a conocer otras culturas, otros idiomas". La obra de Ávila se divide en seis tapices poéticos, cada uno trata un sentido (tacto, vista, gusto, olfato, oído y sexo/sexto sentido), como las obras que vio en aquel museo de París. Además, el poemario se ha lanzado en formato bilingüe gracias al trabajo de traducción de Don Cellini. "Don Cellini buscó las palabras más exactas, los significados que dieran un juego parecido. Yo estuve muy contenta con la traducción". En Gobelino Medieval, los sentidos dan partida a las sensaciones. Luego, éstas juegan con lo érotico, parten de las raíces visuales en los tapices medievales y se convierten en versos que dialogan en dos idiomas. "Fue un reto de estar viendo las imágenes del tapiz y realmente compararlas con lo personal, con lo que sentía, con lo que vivía. Y aparte darles una forma, que cada uno de los sentidos pudiera expresar ideas en varios poemas. También eran las ideas de la imaginería medieval, de todas las leyendas que había". En una reflexión personal, Carmen Ávila considera que la poesía le muestra al lector, a través de una pequeña ventana del mundo, aquello que no había sido capaz de apreciar por cuenta propia. "La poesía te enseña a ver, desde un ángulo distinto, algo que tú no habías observado o experimentado (...) es ponerte otros lentes o mirar las cosas desde otro punto de vista". Actualmente, Carmen Ávila reside en Lyon, Francia, donde experimenta su segundo embarazo. La maternidad también ha sido tema importante en su obra. Sin embargo, la autora no lo ve como un suceso idealizado, sino como una situación natural que tiene luces y sombras. Ante esta situación, ha pausado su ejercicio poético, pues busca estar tranquila y en descanso. Gobelino Medieval puede descargarse, gratuitamente, en formato virtual, desde la página web de la Secretaría de Cultura de Coahuila, pues el proyecto fue beneficiario de la convocatoria Arte Resiliente 2020. "Creo que el libro digital es una muy buena opción, sobre todo para darte a conocer y que más lectores te lean (...) También la pandemia nos ha enseñado a trabajar de otra manera ". En este caos tecnológico, donde el bombardeo de información está a la orden del día, la poesía puede ser un sendero para serenar el interior. Por eso la poeta coahuilense remata: "La poesía es un bálsamo que puede ayudar en estos tiempos, donde todos estamos en una crisis terrible, encerrados. Nos permite soñar, como lo permite la literatura, a viajar, a vivir otras vidas". 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste