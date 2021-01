Cierran empresas por falta de estímulos fiscales ante crisis en centro de Coahuila

Varias empresas de Monclova y de la región centro tuvieron que cerrar sus puertas a consecuencia de la presión ejercida por el SAT, el Seguro Social y otras dependencias que han negado el apoyo a los sectores productivos de Monclova.

El sector empresarial de la región continúa a la espera de que el gobierno federal declare a Monclova y su área de influencia como zona de desastre económico y que otorgue incentivos y estímulos fiscales para proteger al sector productivo y su mano de obra, dijo el presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), Marco Antonio Ramón García.

Explicó que por la falta de esta declaratoria de emergencia, varias empresas de Monclova y la Región Centro tuvieron que cerrar sus puertas a consecuencia de la presión ejercida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otras dependencias que han negado el apoyo a los sectores productivos en crisis y sin flujo financiero por falta de ingresos.

Indicó que igual a industriales de la construcción miembros de CMIC, a socios de la Coparmex les fueron congeladas o embargadas sus cuentas por el IMSS, que está cobrando a la fuerza cuotas vencidas, multas e intereses generados a compañías pequeñas y medianas que no han podido reunir recursos para pagar y enfrenta una falta de solvencia económica debido a la recesión que generó Altos Hornos de México al suspender sus pagos desde hace dos años y a la crisis provocada por la pandemia.

“No se trata de que no quieran pagar: no tienen dinero para pagar, y el gobierno no está ayudando” dijo Ramón García.

Explicó que el sector productivo cayó en cartera vencida al no poder cobrar a AHMSA o a sus proveedores los productos o mercancías comercializados, y ahora los bancos no les prestan dinero para recapitalizarse y salir adelante.

Consideró que con la declaratoria de zona de desastre económico, se eliminaría el bloqueo de Buró Crédito, y los empresarios podrán tener acceso para hacer frente a su rezago financiero y retomar la venta, el servicio o la producción, según sea el caso, para reactivarse.