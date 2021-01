Denuncia exempleado a regidor con licencia en Monclova

Un extrabajador del regidor con licencia y aspirante a la alcaldía como candidato independiente, César Flores Sosa, denunció a este ante la junta de conciliación y arbitraje y por pretender no pagarle su finiquito con una antigüedad de 20 años laborados.

El demandante, César Uvaldo Olivares Gómez, explicó que trabajó para el también ex diputado federal por 20 años como capitán de meseros en un salón para eventos especiales propiedad del político.

Olivares Gómez dijo que se vio demandando a presentar la demanda laboral porque Flores Sosa se niega a reconocer la antigüedad para no pagarle la terminación que asciende a una muy elevada cantidad de dinero.

El empresario y funcionario público con licencia despidió a su demandante en enero de 2020, y desde entonces está la demanda presentada ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

No pagó las cuotas al IMSS por mas de 12 años

El excapitán de meseros señaló que para acreditar su antigüedad presentó documentos, entre ellos una carta firmada por el patrón, que en 2014 le reconocía 16 años de antigüedad laboral.

También consultó en el Instituto Mexicano del Seguro Social y ahí encontró que durante los 20 años que afirma tener trabajados, César Flores Sosa sólo pagó durante siete años las cuotas obrero patronales al IMSS.

“Me tenía en el Seguro Social unas veces sí, otras veces no, y sumando todas las semanas que me tuvo cotizando no completo ni ocho de los 20 que trabajé para él” dijo.

Según el denunciante, César Flores Sosa le dijo que era un “empleado temporal” y que no tenía derecho a cotizar ante el IMSS.

Lo acusa de amenazas

Agregó que su expatrón lo amenazó con despedir a su hermana y a su cuñado por haberlo demandado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Sostuvo que el empresario corrió a sus familiares también, pero éstos, por temor no quieren hacer pública la denuncia, aunque sí presentaron demanda laboral por despido injustificado.