Oso panda albino es grabado merodeando una reserva natural

El video fue grabado por una cámara infrarroja en la Reserva Natural Nacional Wolong, ubicada en Sichuan, en febrero de 2020 pero fue difundido hasta apenas la segunda semana de enero de 2021 y muestra a un pequeño oso panda completamente blanco merodeando sobre el bosque a unos pocos centímetros de la cámara.

Se trata del mismo ejemplar que fue grabado cerca de la misma zona en 2019, cuando tenía aproximadamente dos años de edad y se cree que es el único oso panda albino en existencia, debido a que la mutación es bastante rara y hay menos de 2 mil ejemplares en libertad, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza.

See the world’s only WHITE giant #panda ! This video was released by the #GiantPanda National Park Administration on Friday, captured by a surveillance camera in February 2020. pic.twitter.com/iLbX1DvcTB

A rare all-white panda was captured again on camera twice in February in 2020 in the Wolong National Nature Reserve in southwest China's Sichuan Province. Experts estimate it is about three years old now and is in a healthy condition.#GiantPandaNationalPark #PandaNews pic.twitter.com/W5YgOu9kEo