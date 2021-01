Reportera recibe un comentario obsceno durante transmisión en vivo y lo denuncia en redes

El incidente ocurrió en Kitchener, Canadá, cuando la reportera Krista Sharpe estaba realizando una transmisión en vivo sobre una calle y un hombre abordo de un auto que pasó a su lado le gritó: 'Fuck her in the pussy'; una oración que se popularizó en 2014 gracias a memes en redes sociales.

Sharpe se mostró visiblemente afectada por el comentario y no dijo nada mientras miraba a la cámara, pero luego de unos segundos ella recobró la compostura y continuó con las transmisión.

La reportera publicó el fragmento de su acoso en su cuenta de Twitter y declaró que: 'Esto no es gracioso y no está bien. Por más que me gustaría decir que no me molesta, lo hace. Me hace sentir como una mierda. Especialmente como VJ que siempre está solo. Esto todavía les sucede a las reporteras en todas partes y debe detenerse.'

This is not funny and it’s not cool. As much as I’d love to say it doesn’t bother me, it does. It makes me feel like sh*t. Especially as VJ who is always alone. This still happens to female reporters everywhere and it needs to stop. pic.twitter.com/NsqJJsrOno