Diez buenas películas en las que todos los personajes mueren al final

En la pelea entre el bien y el mal, el héroe usualmente sale como ganador; pero las reglas están para romperse y los relatos en ocasiones proponen una forma creativa y diferente de darle rumbo a las historias.

Entre los diversos caminos que se pueden tomar, el que todos los personajes de la historia mueran al final, es inusual pero interesante y algunas cintas lo han logrado con un tino grandioso.

The Hateful Eight

Quentin Tarantino presenta un trabajo interesante sobre ocho personajes atrapados en una cabaña en medio de una tormenta de nieve. Lo inesperado que suceda es obligado, además de entretenido.

This Is The End

Comedia disparatada pero única, plantea cómo sería un escenario del fin del mundo para un grupo de actores y amigos, que se interpretan a ellos mismos en la cinta. El fin claro, quizá no es el fin.

Sunshine

La película de ciencia ficción que bien habla de temas importantes, dividió opiniones sobre todo por su final, pues los personajes se sacrifican para lograr su misión, reactivar al Sol con una explosión.

Rogue One: A Star Wars Story

Increíble aventura que supo crecer el universo Star Wars, es fascinante cómo la cinta logra conectar con la audiencia, que presenta a un grupo de personajes en una misión imposible, pero memorable.

Cloverfield

La primera película de esta saga fue la mejor gracias a una propuesta notable, dinámica y de la que nada sabíamos qué esperar. Un monstruo y muchos sobrevivientes, todos luchando por un mañana.

The Grey

Parte de lo atractivo de esta cinta es que plantea un escenario de acción sencillo per funcional, sobrevivientes de un avión estrellado enfrentándose a la naturaleza. Resulta obvio quién ganará.

Melancholia

Combinando mucho drama con un poco de ciencia ficción, el concepto se permite reflexionar sobre temas filosóficos alrededor de varios temas sobre la humanidad, que aquí enfrenta el fin del mundo.

The Ruins

Con un toque de terror, la historia trata de un grupo de amigos que llegan a unas antiguas ruinas, donde la energía dentro acabará por matarlos. El viaje, claro, lleno de sufrimiento, es la esencia.

Seeking A Friend For The End Of The World

Otra cinta con un escenario del fin del mundo, en este caso optando por la comedia, no hilarante, sino catártica. Aquí dos personas se enamoran cuando el planeta está a punto de ser destruido.

Final Destination 5

La quinta y última entrega de la saga sirve también como precuela al conectar con la original, y porque sigue los parámetros de su franquicia, sabemos que aquí ‘no se puede engañar a la muerte”.