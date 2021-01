Así se vio la erupción del volcán Etna en Italia

De acuerdo al Instituto Internacional de Geofísica y Vulcanología italiano, el volcán que se ubica en la isla de Sicilia, presentó actividad volcánica desde hace una semana, pero fue apenas ayer en la noche que registraron una explosión en éste, mismo que vino con fuertes temblores y el desbordamiento de lava.

Además de los ríos de lava que continuaron fluyendo por varias horas, una enorme nube de ceniza cubrió la atmósfera llegando hasta la localidad de Fleri, según detallan medios internacionales.

After four weeks of moderate activity at its summit craters, #Etna has unleashed a new paroxysmal eruptive episode from its Southeast Crater on the evening of 18 January 2021 pic.twitter.com/GrQwk9P4Va

De acuerdo al Observatorio Etneo, el volcán aún presenta erupciones esporádicas de ceniza como desbordamiento de lava, sin embargo, los vientos de gran altura ayuda a que éstas se dispersen y enfríen.

At 3,330 metres, Etna is the continent's most active volcano and can burst into action several times in a year. Mount Etna often erupts but rarely causes damage and it is believed to have the longest written record of eruptions of any other volcano, pic.twitter.com/MeO9sWm70B