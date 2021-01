Se niega a firmar certificado de nacimiento porque su novia usó el nombre de su ex

Un hombre se niega a firmar el certificado de nacimiento de su bebé recién nacido porque la madre quiere ponerle al niño el nombre de su expareja, según confiesa el padre a través de la red Reddit.

Este hombre cuenta que conoció a su novia cuando ella acababa de terminar una relación de ocho años. Confiesa que no sentía que ella hubiera superado esa relación, pero luego de cuatro años juntos, el exnovio se mudó a otra ciudad y la novio los presentó a ambos, dando a entender que aquella relación había quedado en el pasado, detalla la agencia Ruptly.

Cuando la pareja tuvo a su primer hijo, acordaron un nombre, pero cuando el hombre acudió a firmar el certificado de nacimiento, vio que la madre había decidido usar el primer y segundo nombre de su expareja.

Según comenta, cuando trató de hablar con su novia al respecto, ella dijo que fue un ‘impulso del momento’ y que estaba demasiado cansada para discutirlo. "Ella me ha estado engañando durante días, así que al final le dije, con calma, que no firmaría el certificado de nacimiento hasta que cambiemos el nombre por el que acordamos". Añade que su novia ahora se niega a hablar con él hasta que firme el documento "Estoy plagado de dudas y me pregunto si debería hacerme una prueba de paternidad o si ella todavía está enamorada de él", recalca.