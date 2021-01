Restaurante se hace viral por su cómico y honesto menú

Un restaurante chino ubicado en Montreal, en Canadá, se está haciendo viral por la divertida y honesta opinión del dueño respecto a los platillos, expresada en el menú.

Todo comenzó con el tuit de una cliente que comentó sobre el original menú del restaurante Aunt Dai. "Aunt Dai es mi restaurante chino favorito en Montreal, pero el verdadero placer es el menú, con comentarios extremadamente honestos del propietario", escribió Kim Belair en su publicación de Twitter, acompañando con algunas fotografías.

En ellas se puede ver que frente a cada platillo, se detalla una observación honesta del dueño, Feigang Fei. Por ejemplo, para el Orange Beef, la explicación lee: no es tan bueno como el que se prepara en el restaurante General Tao Chicken. Sobre las tiras de cerdo dulce-picantes, Feigang confiesa que no es "un gran fan", porque son diferentes de la versión que solía comer cuando iba a la universidad en China. Y para la carne de res con salsa Satay, escribe que "no tuvo la oportunidad de probarla".

Tras hacerse viral la historia, Feigang mismo abrió una cuenta de Twitter para dar las gracias a Kim por darle fama a su negocio. "Soy el dueño de Cuisine AuntDai, gracias por tu tuit, me han hecho muchas entrevistas de prensa. Han sido unos días increíbles en mi vida", comentó el hombre.