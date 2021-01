NUESTRO RECOMENDADO PARA LEER

Patricia Highsmith, autora de clásicos de la novela negra como Extraños en un tren y El talento de Mr. Ripley, habría cumplido cien años pero, lejos de caer en el olvido, sigue suscitando tal fascinación que una nueva biografía indaga en sus “demonios, lujurias y extraños deseos”.

La editorial Bloomsbury publicará esta semana, coincidiendo con su aniversario, una biografía que bebe y se nutre de sus diarios personales, entrevistas y perfiles previos llamada Devils, Lusts and Strange Desires. The Life of Patricia Highsmith, firmada por Richard Bradford, profesor e investigador de la lengua inglesa en la Unversidad de Ulster.

“Estaba fascinado por sus novelas, que encontré absorbentes y macabras, y por tanto por la figura que las produjo. El aspecto más atractivo de Highsmith es su reputación como un enigma, un interrogante”, declaró en entrevista este académico, que compara, en cierta manera, a la escritora con sus personajes protagonistas.

“Sus novelas no son una ficción criminal estándar, que habitualmente implica un puzzle sobre quién ha cometido el crimen o claramente delinea límites entre el bien y el mal. Le gusta escandalizar al lector y a veces dejarlo sintiéndose incómodo sobre por qué está leyendo su libro, por no decir disfrutándolo”, explicó Bradford.

“Highsmith, como persona, parecía disfrutar causando escándalo u ofensa, particularmente en sus últimos años”, señaló.

‘PARALELISMOS’ CON SU OBRA

Precisamente su primera novela, Strangers on a Train (1950), más adelante convertida en una de las joyas de la gran pantalla gracias al maestro del suspense, Alfred Hitchcock, permite asomarse a la personalidad de la escritora a través de su protagonista, Bruno.

“Podría ofrecer una analogía. Cuando Bruno entra en el mundo relativamente cómodo de Guy en Strangers on a Train sabes que nada volverá a ser lo mismo para Guy. En la novela casi se vuelve adicto a la presencia diabólica de Bruno, aunque esto Hitchcock lo reduce en el filme”, relató el experto.

“Leer una novela de Highsmith es como conocer a Bruno, y para mucha gente que conoció a la Highsmith real, el efecto era comparable”, agregó.

Highsmith nació en 1921 en Fort Worth (Texas) pero creció en Nueva York, donde se mudó de niña y se forjó como escritora, a caballo entre la universidad Barnard College; la comunidad artística de escritores Yaddo, a la que le invitó Truman Capote; y el barrio bohemio del Greenwich Village.

Sobre su infancia hay que “fiarse” de lo que Highsmith relata en sus diarios escritos cuando era adulta, pero “claramente no se llevaba bien con su madre ni su padrastro”, “pasó bastante tiempo con su abuela materna en Fort Worth” y “aunque el hogar no era exactamente pobre, puede ser considerado de clase baja”.

Datos

Bloomsbury Publishing PLC.

Páginas: 272.