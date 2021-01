Voz de Palco

Arriba el norte, y el que no crea, que vea la tabla. El domingo, los Tigres fueron la segunda víctima del Santos Laguna en el naciente torneo de la Liga MX; dos partidos, dos victorias, ¿es tiempo para celebrar?

Al momento en que escribo estas líneas, no he visto aún a aficionados que salgan con la frase: “hace frío en la cima”. Sin embargo, sí he visto a algunos usuarios “anticiparse” en las redes; alertan que no es momento para “echar las campanas al vuelo”, como ordinariamente se dice.

En realidad, ya ni me acordaba de la dichosa frasecita que hace poco más de un año, a finales de 2019, vino a contrastar con la temprana eliminación del súper líder en aquella ocasión. Se dice también que el hombre que olvida su historia está condenado a repetirla.

Como sea, no creo que el pronunciar o no unas palabras provoquen el éxito o la desgracia de terceros. Ahí, los jugadores deben mantener un nivel aceptable durante el torneo y lo que venga después.

Santos ganó bien, primero con un Acevedo acertado y luego con Otero y Aguirre afinados al frente. Y de ese arranque complicado que se veía venir, ya se han sumado seis puntos (100%). Hoy, Monterrey y Santos comandan una liga de apenas dos jornadas, pero qué importante es comenzar ganando. Entre tanto, Atlas sigue en el fondo. Hoy, mientras escribo, es lunes. Recuerdo con nostalgia los ‘Monday Night’ (los originales), pero ya no hay más. Eso solo puede significar una cosa: el fin de la temporada de NFL cada vez está más cerca. Por un lado veremos duelos “a muerte”; por otro, sabemos que pronto no habrá más futbol americano del máximo nivel que ver por largos siete meses.

Le quedan tres partidos a la campaña, los más importantes. El próximo domingo, se enfrentarán Green Bay y Tampa Bay por el cetro de la Conferencia Nacional; Buffalo y Kansas City lo harán por la Americana. Las parrillas y los emparrillados están listos, las apuestas, las quinielas; que nadie se descuide porque le roban su lugar. Ambos, partidos de pronóstico reservado. Mientras en la Nacional se verán las caras dos de los mariscales de campo más experimentados de la Liga, del otro, habrá un duelo entre jugadores en sus primeros años como profesionales (si es que Mahomes está en los planes por los Chiefs).

¿Sorpresas en la ronda divisional? No creo. Bills era más que Ravens. Packers demostró hechura ante Rams. Henne hizo válidos los pronósticos sobre Browns. Brady llegó a una final más, mientras que Brees y los Saints encontraron una nueva forma de tropezar con la misma piedra. ¿Qué sucederá ahora? Difícil saberlo. Ambos encuentros lucen parejos. Todo apunta a que el mariscal de campo estrella del actual campeón no se perderá el partido ante los Bills; quedar fuera, supondría una gran ventaja para el visitante. Del otro lado, los Packers buscarán venganza ante el único equipo que los hizo ver realmente mal durante la temporada regular, solo que ahora, el partido será en el Lambeau Field. Ahí sí que hace frío. Llegó el momento de apostar, no hay tiempo para más.

¿Hace frío? En las casas, tal vez. En los estadios que aún no tienen afición en sus tribunas. La televisión y el campo estarán encendidos con (seguramente) emocionantes y decisivos encuentros. De regreso a la Liga MX, los Guerreros del Santos saldrán por primera vez en el torneo para medirse al exótico Mazatlán de Tomás Boy. El viernes a las 21:30 es la cita en el mentado Kraken.

Al día siguiente, Rayados recibe al León en punto de las 17:00. ¿Cuál de los dos equipos norteños será capaz de conseguir su tercera victoria consecutiva? El otro regio, Tigres, tiene cita en el sótano ante los Rojinegros. Que no se descuide nadie, porque le roban su lugar. Y así, mientras un campeonato se va, otro apenas va tomando forma. Habrá que irnos acostumbrando. Y para el frío, un suéter. ¿Le seguimos? @Foko_54 en Twitter. También respondo en @Champs_mx.

Jaime Sepúlveda//@Foko_54